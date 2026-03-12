RWE va se développer au USA en y investissant €17 mds

Le logo du fournisseur d'électricité allemand RWE

RWE, le plus grand ‌producteur d'électricité allemand, a annoncé jeudi qu'il allait se développer de ​manière plus agressive aux États-Unis en investissant dans de nouvelles centrales électriques au gaz.

Cette décision marque une avancée majeure pour le ​groupe, les Etats-Unis étant un marché où les centres de données ont considérablement stimulé ​la demande en électricité et alimenté ⁠une explosion des actifs de production et des équipements de ‌réseau.

Cette tendance est principalement tirée par les grandes entreprises technologiques, appelées "hyperscalers", qui prévoient de dépenser 600 milliards ​de dollars (environ 520 ‌milliards d'euros) cette année dans l'intelligence artificielle, une technologie ⁠qui nécessite une alimentation électrique importante.

"Les États-Unis restent notre marché en croissance le plus important, notamment en raison de la demande ⁠en électricité qui ‌connaît une croissance rapide", a déclaré RWE dans son ⁠rapport annuel, ajoutant que davantage de centrales électriques au ‌gaz garantiraient un approvisionnement 24 heures sur 24.

"Un facteur ⁠décisif, en particulier pour les entreprises industrielles et les ⁠centres de données."

Les ‌investissements de RWE sur le marché américain, où il dispose ​déjà d'une capacité installée de ‌13 gigawatts (GW) d'énergie solaire, éolienne et de stockage par batterie, représenteront 17 milliards d'euros, soit ​près de la moitié des dépenses prévues par l'entreprise d'ici 2031.

La capacité installée aux États-Unis devrait ainsi passer ⁠à 22 GW, a déclaré RWE.

Le groupe a déclaré qu'il développait activement un pipeline de 5 GW de projets de centrales électriques au gaz aux États-Unis, ajoutant que plus de 3 GW seraient réalisés d'ici 2035.

(Rédigé par Christoph Steitz ; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)