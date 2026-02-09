 Aller au contenu principal
RWE renforce ses partenariats avec ADNOC et Masdar
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 11:07

RWE annonce la signature de deux protocoles l'un avec ADNOC, et l'autre avec Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar. Ces accords marquent un nouveau chapitre dans l'avancement de la sécurité énergétique en Allemagne et à travers l'Europe.

L'Accord de Collaboration Stratégique entre ADNOC et RWE porte sur des livraisons de GNL (gaz naturel liquéfié) vers l'Allemagne et d'autres marchés européens, jusqu'à 1 million de tonnes par an (MTPA) de GNL pendant 10 ans.

Dans le cadre du protocole d'accord entre RWE et Masdar, les entreprises travailleront également ensemble pour identifier et poursuivre des investissements dans des projets de systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) en Allemagne.

Le développement de systèmes de stockage par batterie soutiendra l'expansion des énergies renouvelables en équilibrant l'approvisionnement, garantissant ainsi une alimentation électrique stable, abordable et sécurisée en Allemagne.

Dr Markus Krebber, DG de RWE : " En établissant de nouveaux accords d'approvisionnement en GNL, nous renforçons la sécurité de l'approvisionnement pour l'Allemagne et à travers l'Europe, tout en diversifiant davantage le portefeuille mondial de GNL de RWE au bénéfice de nos clients".

