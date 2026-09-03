RWE et TotalEnergies réalisent l'un des plus grands parcs éoliens de la mer du Nord néerlandaise

Le projet OranjeWind a franchi une étape clé avec l'installation réussie du premier monopieu dans la partie néerlandaise de la mer du Nord.

Ce projet éolien en mer est mené conjointement par RWE et TotalEnergies.

L'installation de l'ensemble des 53 monopieux devrait être achevée d'ici début 2027.

Les fondations sont constituées de monopieux sans pièce de transition.

Cette conception réduit considérablement la quantité d'acier utilisée. Les composants en acier secondaires, tels que la plateforme d'accès principale, la cassette interne et les dispositifs d'accostage pour navires, sont installés directement sur le monopieu lors d'une campagne d'installation distincte. Chaque monopieu mesurera environ 90 mètres de long pour un diamètre de 8 mètres.

Sven Utermöhlen, DG de RWE Offshore Wind, a déclaré : " RWE et TotalEnergies réalisent l'un des plus grands parcs éoliens de la mer du Nord néerlandaise. Après des années de planification, le projet devient réalité grâce à l'installation de ce premier monopieu. C'est une réussite majeure pour l'équipe et ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Nous franchissons désormais les premières étapes pour fournir de l'énergie renouvelable aux Pays-Bas grâce à OranjeWind. "

Olivier Jouny, directeur Énergies renouvelables chez TotalEnergies, a ajouté : " L'installation réussie du premier monopieu marque une étape importante pour OranjeWind et pour l'ambition de TotalEnergies de bâtir une activité électrique intégrée en Europe. En collaboration avec RWE, nous développons un projet éolien en mer majeur qui contribuera à l'approvisionnement des Pays-Bas en électricité renouvelable, tout en soutenant notre propre feuille de route de décarbonation grâce à la production d'hydrogène vert pour nos raffineries d'Europe du Nord. "