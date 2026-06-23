RWE devient actionnaire majoritaire d'Amprion

(Zonebourse.com) - Le groupe énergétique allemand RWE a annoncé hier la conclusion d'un accord avec cinq actionnaires du consortium M31 afin d'acquérir des parts indirectes dans Amprion, l'un des quatre gestionnaires de réseau de transport (GRT) d'électricité en Allemagne. À l'issue de cette transaction, la participation totale au prorata de RWE dans Amprion passera à 55%, faisant également de l'énergéticien un actionnaire direct de M31 (qui détient actuellement 74,9% d'Amprion). Le reste du capital (25,1%) demeure aux mains de RWE Alkaios, une coentreprise entre RWE et Apollo Global Management.

Le montant total de l'acquisition s'élève à 3,6 milliards d'euros, ce qui correspond à un multiple de 1,07x la base d'actifs régulés (RAB) d'Amprion estimée pour 2027.

Un financement par augmentation de capital de 4 MdsEUR

Pour financer cette opération, le directoire de RWE AG avec l'approbation du conseil de surveillance a choisi une augmentation de capital par actions, excluant le droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels.

Elle prévoit l'émission de 36,1 millions de nouvelles actions au porteur et la vente de jusqu'à 38,2 millions d'actions propres, L'ensemble représente jusqu'à 10% du capital social de l'entreprise. Ces actions donneront droit aux dividendes au titre de l'exercice 2026. Le droit préférentiel de souscription des actionnaires sera exclu.

Le placement des actions auprès d'investisseurs institutionnels devrait être réalisé via un processus de constitution accélérée d'un livre d'ordres (accelerated bookbuilding), qui a déjà été lancé. RWE table sur un produit brut d'environ 4 MdsEUR. Les investisseurs de référence (cornerstone investors) Qatar Investment Authority (QIA) et Norges Bank Investment Management, une division de la Banque de Norvège, se sont déjà engagés à acquérir des actions pour une valeur totale d'environ 1 MdEUR, soit environ 25% du volume total attendu de l'augmentation de capital.

Après la finalisation de l'opération, Amprion restera un gestionnaire de réseau de transport indépendant, conformément aux exigences légales de séparation des activités (unbundling). L'entreprise continuera d'opérer sous sa marque actuelle et avec son équipe de direction existante. RWE continuera de consolider sa participation dans Amprion par mise en équivalence.

Investissements massifs dans les réseaux

Par ailleurs, RWE n'augmente pas seulement sa participation dans Amprion, mais aussi ses investissements dans l'extension du réseau de transport allemand. Environ 2,5 MdsEUR d'ici 2031 avaient déjà été alloués aux besoins d'investissement liés à la participation existante de RWE-Apollo dans Amprion. Quelque 4 MdsEUR supplémentaires ont été réservés pour la même période afin de financer les besoins d'investissement additionnels découlant de l'augmentation de la participation dans Amprion.Ces près de 6,5 MdsEUR d'euros seront entièrement financés par l'augmentation de capital et la marge de manoeuvre financière disponible du groupe. Le producteur d'énergie allemand continue de viser le maintien de son facteur de levier (le ratio dette nette / EBITDA ajusté) dans le bas de la fourchette de 3,0 à 3,5x.

En outre, son programme d'investissements nets, d'un montant de 35 MdsEUR d'ici 2031 pour le déploiement de son portefeuille mondial dans les énergies renouvelables, le stockage par batterie et de production flexible, est entièrement confirmé. L'entreprise maintient également son objectif de dividende de 1,32 EUR par action au titre de l'exercice 2026 avec une trajectoire de croissance confirmée de 10% par an.

Toutes les transactions devraient être finalisées au troisième trimestre 2026 sous réserve des autorisations réglementaires requises. La livraison des nouvelles actions et des actions propres cédées dans le cadre de l'augmentation de capital devrait avoir lieu le 26 juin prochain.

Amprion exploite un réseau à très haute tension long de 11 000 kilomètres qui transporte l'électricité pour environ 29 millions de personnes à travers des régions industrielles clés, de la mer du Nord jusqu'aux Alpes. Cela place Amprion au coeur du système énergétique allemand. Une extension massive du réseau de transport sera nécessaire au cours des prochaines années pour garantir le succès de la transition énergétique. RWE contribuera au financement des investissements substantiels requis à cet effet.

Pour Oddo BHF, "cette transaction fait des réseaux régulés un troisième pilier stratégique de RWE aux côtés des renouvelables et de la génération flexible. Elle augmente la part des bénéfices régulés dans le portefeuille de RWE, améliore sa visibilité financière et rapproche le groupe du modèle des grandes utilities intégrées européennes".

Au sujet des perspectives, ce broker souligne que "l'impact sur le BPA sera positif dès 2027 ( 1%), malgré l'augmentation de capital de près de 10% destinée à financer l'acquisition, et de 3% en 2031. À cette échéance, la contribution d'Amprion à l'EBITDA ajusté de RWE devrait s'élever à environ 930 MEUR, permettant de rehausser l'objectif de BPA 2031 de 4,40 à 4,55 EUR (milieu de fourchette de guidance).

Commentant aussi cette transaction, Jefferies estime que "si la valorisation de la cible est jugée attractive (notamment via les ratios P/E - Price Earnings Ratio - et EV/RAB - ratio valeur d'entreprise / base d'actifs régulés), la décision de financer partiellement l'opération par une augmentation de capital plutôt que par de la dette est une surprise. Le bureau d'études s'attend à des clarifications sur la création de valeur réelle (value accretion). Il rappelle que le rendement des fonds propres (RoE) d'Amprion s'établit à environ 7,1% avant IS (après taxe professionnelle) pour la période de régulation actuelle (RP4), contre une hypothèse de 7,8% pour ses concurrents Elia/50Hertz sur la période RP5 (dès 2029). Les analystes s'interrogent également sur la nature de l'opération : cette transaction représente t-elle un virage stratégique vers les réseaux ou d'une opportunité d'investissement ponctuelle ?

En parallèle de cet accord, Jefferies affirme que "RWE a relevé ses prévisions pour 2031 et anticipe désormais un EBITDA ajusté de 10,15 MdsEUR, contre une prévision précédente de 9,6 MdsEUR. Ces nouvelles perspectives se situent environ 4% au-dessus du consensus VA et sont en ligne avec nos estimations". La prévision de résultat net pour 2031 a été portée à 3,55 MdsEUR, contre 3,1 MdsEUR précédemment. Cette nouvelle prévision est environ 8,5% supérieure au consensus VA".

Selon l'analyste, la valorisation apparaît attrayante par rapport au groupe de pairs des gestionnaires de réseau de transport européens qui se négocie avec une prime moyenne d'environ 25% par rapport à la valeur des actifs régulés de l'exercice 2027.

Suite à l'officialisation de cet accord officialisé hier, le titre RWE perd ce matin 1,56% à 54,73 EUR à la Bourse de Francfort.

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