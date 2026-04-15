RWE a terminé une installation pour le parc éolien offshore Nordseecluster
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 17:02
À environ 50 kilomètres au nord de l'île de Juist, le Nordseecluster prend forme : il s'agit d'un projet éolien offshore mené conjointement par RWE (51 %) et Norges Bank Investment Management (49 %).
Des sous-stations d'environ 40 mètres de long, 22 mètres de haut et pesant respectivement 1 800 et 2 500 tonnes ont été installées.
Le Nordseecluster A, d'une puissance de 660 mégawatts, sera mis en service en 2027. Le Nordseecluster B, d'une puissance supplémentaire de 900 mégawatts, suivra à partir de 2029.
Le Nordseecluster, d'une puissance de 1,6 gigawatt, sera capable de produire suffisamment d'électricité verte pour alimenter l'équivalent d'environ 1,6 million de foyers allemands.
Tobias Keitel, directeur technique de RWE Offshore Wind : " Les deux composants les plus lourds ont été installés - un signe tangible que les travaux en mer avancent à grands pas. Nous commencerons à installer les premières éoliennes cet été. La première phase du Nordseecluster sera pleinement opérationnelle à partir de 2027".
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