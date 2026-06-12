RWE a terminé l'installation de ses 100 turbines au parc éolien offshore de Sofia

RWE a achevé avec succès l'installation de ses 100 turbines de 14 mégawatts (MW) au parc éolien offshore de Sofia.

Il s'agit d'une étape clé dans la construction de l'un des plus grands parcs éoliens offshore du Royaume-Uni, situé à plus de 200 km des côtes.

Sur site, les essais et la mise en service du système de distribution HVDC (courant continu haute tension) se poursuivent avant le raccordement des turbines à ce réseau.

Les 100 turbines ont été installées à l'aide du navire autoélévateur de construction ultramoderne Wind Peak, appartenant à Cadeler et exploité par SGRE. Ce navire transporte et installe les composants des turbines.

Une fois pleinement opérationnelle, Sofia pourra produire 1,4 GW d'électricité renouvelable, soit suffisamment pour alimenter environ 1,2 million de foyers britanniques.