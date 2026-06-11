RWE a signé un nouvel accord d'achat d'électricité avec Meta au Texas

RWE et Meta ont annoncé la signature d'un nouvel accord d'achat d'électricité (AAE) à long terme pour l'électricité produite par la centrale solaire Rabbit's Foot de 298 mégawatts (MWac), située dans le nord-est du Texas.

La construction du projet Rabbit's Foot, dans le comté de Bowie au Texas, a débuté en début d'année.

Une fois opérationnelle, l'énergie produite par Rabbit's Foot permettra à Meta d'atteindre son objectif d'alimenter ses opérations à 100 % en énergie propre. La mise en service commerciale de la centrale solaire Rabbit's Foot est prévue pour fin 2027.

RWE et Meta ont déjà signé des AAE pour des projets totalisant 574 mégawatts (MW), dont la centrale solaire Emily de 274 MW dans l'Illinois, la centrale solaire Lafitte de 100 MW en Louisiane et la centrale solaire Waterloo de 200 MW au Texas.

Avec Rabbit's Foot Solar, les deux entreprises ont désormais signé des accords totalisant 872 MW au cours des deux dernières années.

Ingmar Ritzenhofen, directeur commercial de RWE Americas : " Cet accord pour le projet solaire Rabbit's Foot illustre comment la collaboration peut générer une croissance économique significative et des retombées positives pour la communauté."