RWE a signé un accord de fourniture pour le gaz naturel liquéfié avec Texas LNG
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 11:30
Le GNL sera fourni depuis Texas LNG, une installation d'exportation de GNL que Glenfarne construira dans le port de Brownsville, Texas. Les livraisons peuvent être expédiées par RWE vers des sites en Europe et dans le monde entier.
L'accord d'approvisionnement et d'achat avec Texas LNG constitue le deuxième contrat d'approvisionnement à long terme de RWE pour le GNL des États-Unis.
En 2022, RWE et Sempra Infrastructure ont signé un contrat d'approvisionnement de 15 ans pour environ 2,25 millions de tonnes annuelles de GNL.
Le GNL sera fourni depuis le terminal de GNL de Port Arthur au Texas, dont les opérations devraient commencer en 2027.
Jacob Meins, directeur commercial origination chez RWE Supply & Trading : " En sécurisant un million de tonnes de GNL par an pour notre portefeuille international, ce partenariat renforce non seulement notre position à l'échelle mondiale, mais soutient également la sécurité de l'approvisionnement en Europe. "
Valeurs associées
|51,060 EUR
|XETRA
|-0,85%
A lire aussi
-
"Conseil de paix" : Donald Trump invite Vladimir Poutine a rejoindre son projet d'organisation internationale
Les pays candidats à un siège permanent dans ce conseil devront s'acquitter d'un ticket d'entrée d'un milliard de dollars. Donald Trump a invité Vladimir Poutine a rejoindre son initiative baptisée "Conseil de paix" et destinée à résoudre les conflits armés dans ... Lire la suite
-
Dans un quartier de Kiev englouti par la nuit, une source de lumière éclaire les immeubles de style soviétique, alors que le ska ukrainien retentit dans le froid polaire: "On relâche la pression!" hurle Olena pour couvrir les basses. C'est une "flashmob", explique-t-elle, ... Lire la suite
-
Faustin Archange Touadéra, président depuis 2016 en Centrafrique, a été réélu pour un troisième mandat avec 77,90% des voix, selon les résultats définitifs du scrutin du 28 décembre proclamés lundi par la Cour constitutionnelle. Son principal opposant, Anicet George ... Lire la suite
-
L'arrivée attendue lundi d'engins lourds pour déblayer les lieux de la collision entre deux trains à grande vitesse en Espagne pourrait permettre aux secours de découvrir de nouveaux corps et faire grimper le bilan de cette catastrophe ayant déjà fait au moins ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer