RWE a installé la première éolienne de Nordseecluster, son plus grand projet éolien offshore actuellement en construction

RWE a installé la première éolienne du projet éolien offshore Nordseecluster de 1,6 gigawatt (GW), à 50 kilomètres au nord de l'île allemande de Juist.

L'installation des éoliennes de la première phase, Nordseecluster A, est réalisée par le navire Norse Wind de DEME, capable de transporter et d'installer cinq groupes d'éoliennes par cycle.

D'ici fin 2026, les 44 éoliennes Vestas devraient être en place. Chaque éolienne aura une capacité allant jusqu'à 15 mégawatts (MW).

Avec une capacité totale de 660 MW, Nordseecluster A devrait être entièrement raccordé au réseau début 2027.

La seconde phase d'extension, Nordseecluster B, ajoutera 900 MW de capacité. La mise en service commerciale de Nordseecluster B est prévue début 2029.

Ensemble, les parcs éoliens de Nordseecluster produiront environ 6,5 térawattheures d'électricité propre par an.

Sven Utermöhlen, directeur général de RWE Offshore Wind : " L'installation réussie de la première turbine marque une étape importante dans la réalisation de Nordseecluster, le plus grand projet éolien offshore de RWE actuellement en construction. Une fois pleinement opérationnel, Nordseecluster contribuera de manière significative à la sécurité énergétique de l'Allemagne tout en participant à la décarbonation du secteur."