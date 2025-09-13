Russie-Un site pétrolier en feu après une attaque de drones-gouverneur régional

Un incendie s'est déclaré dans les installations d'une compagnie pétrolière de la région russe du Bachkortostan à la suite d'une attaque de drones survenue samedi, a déclaré le gouverneur local.

"Aujourd'hui, la société Bashneft a été victime d'une attaque terroriste par des drones", a écrit Radiy Khabirov sur Telegram.

Un drone a été abattu au-dessus du site de production, déclenchant un incendie qui est en train d'être éteint, a-t-il précisé. Un deuxième drone a également été détruit.

L'attaque, qui n'a pas fait de victimes, a causé des dommages limités aux installations, a affirmé le gouverneur, sans faire mention de l'Ukraine.

La ville d'Oufa, où se trouve l'installation pétrolière visée, est située à quelque 1.400 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine.

Face à la poursuite de l'invasion russe de son territoire, Kyiv a intensifié ces derniers mois ses bombardements contre les infrastructures énergétiques de la Russie, notamment les raffineries et les oléoducs, pour tenter de perturber son effort de guerre.

(Rédigé par Lucy Papachristou ; version française Blandine Hénault)