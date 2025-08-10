Russie-Un mort et un site industriel endommagé par des drones ukrainiens, selon Moscou

(Actualisé avec déclarations de l'Ukraine)

Une attaque de drones ukrainiens dans la région de Saratov, dans le sud de la Russie, a fait un mort et endommagé trois appartements ainsi qu'un site industriel, a annoncé dimanche le gouverneur de la région, Roman Busargin.

"Il a fallu une assistance médicale pour plusieurs résidents", a indiqué Roman Busargin, sur la messagerie Telegram. "L'aide a été fournie sur place et une personne a été hospitalisée. Malheureusement, une personne est décédée", a-t-il ajouté.

L'armée ukrainienne a, par la suite, annoncé avoir frappé une raffinerie de pétrole dans la région de Saratov, lors d'une attaque de drones menée pendant la nuit de samedi à dimanche.

Dans un communiqué, elle précise que cette frappe a provoqué des explosions et un incendie.

La défense aérienne russe avait auparavant fait savoir qu'elle avait détruit 121 drones ukrainiens au cours de la nuit, dont huit au-dessus de la région de Saratov, selon le ministère de la Défense qui ne précise pas le nombre total de drones lancés par l'Ukraine.

Roman Busargin n'a pas non plus précisé la nature du site industriel endommagé.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré une épaisse colonne de fumée noire s'élevant au-dessus de ce qui semble être une zone industrielle. Reuters a pu confirmer que l'emplacement observé dans l'une des vidéos correspond bien à une image satellite de la zone, mais n'a pas pu vérifier quand la vidéo a été prise.

Les médias ukrainiens, dont RBK-Ukraine, ont rapporté que la raffinerie de pétrole de la ville de Saratov, le centre administratif de la région, était en feu après une attaque de drones.

Reuters n'a pas pu vérifier ces informations. La Russie n'a fait aucun commentaire officiel.

Le groupe Rosneft ROSN.MM est propriétaire de la raffinerie ROSN.MM de Saratov qui a été contrainte de suspendre ses activités au début de l'année pour des raisons de sécurité à la suite d'attaques de drones ukrainiens, ont rapporté à Reuters des sources industrielles.

La chaîne russe SHOT Telegram, qui publie souvent des informations provenant de sources des services de sécurité et des forces de l'ordre, a indiqué qu'environ huit explosions avaient été entendues au-dessus de Saratov et Engels, deux villes séparées par la Volga.

L'autorité russe de l'aviation civile, Rosaviatsia, a indiqué sur Telegram que les vols à destination et en provenance de Saratov avaient été interrompus pendant environ deux heures, tôt dimanche, afin de garantir la sécurité aérienne.

L'Ukraine et la Russie démentent régulièrement cibler des civils lors de leurs frappes respectives depuis le début de cette guerre, en février 2022, à la suite de l'invasion par Moscou de l'Ukraine.

Kyiv soutient que ses frappes à l'intérieur de la Russie visent à détruire des infrastructures utilisées par Moscou pour attaquer l'Ukraine.

(Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; avec la contribution de Dan Peleschuk et de Mahezabin Syed à Ahmedabad, en Inde; version française Claude Chendjou)