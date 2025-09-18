Russie, un complexe pétrochimique et une raffinerie visés par des drones ukrainiens

Une usine pétrochimique de Gazprom Neftekhim Salavat en Russie

L'Ukraine a déclaré jeudi que ses drones avaient frappé un important complexe pétrochimique et de traitement de pétrole ainsi qu'une raffinerie en Russie, dans le cadre d'une campagne de Kyiv visant à perturber l'industrie énergétique russe.

L'Ukraine a intensifié depuis début août ses attaques de drones contre les infrastructures pétrolières et gazières russes alors que les pourparlers de paix sont à l'arrêt.

La Russie, qui cible régulièrement les infrastructures énergétiques ukrainiennes, qualifie ces attaques d'"actes de terrorisme". Certaines régions russes ont notamment connu des pénuries d'essence à la suite d'attaques ukrainiennes.

Une source au sein des services de sécurité ukrainiens (SBU) a déclaré que des drones ukrainiens avaient frappé une raffinerie de pétrole dans la région du Bachkortostan, dans le centre de la Russie, pendant la nuit, endommageant une station de distillation.

Deux drones ukrainiens ont attaqué le complexe pétrochimique de Gazprom Neftekhim Salavat, l'un des plus grands de Russie, situé dans la même région du Bachkortostan, a déclaré jeudi le gouverneur local Radiy Khabirov sur Telegram.

"Nous évaluons l'étendue des dégâts. Nous sommes en train d'éteindre le feu. Tous les services (d'urgence) sont sur place", a déclaré Radiy Khabirov.

L'attaque n'a pas fait de victimes et les équipes de sécurité du site ont tiré sur les drones, a-t-il précisé.

L'Ukraine avait déjà attaqué ce complexe pétrochimique en mai 2024.

L'agence de presse russe TASS, citant le service de presse du gouvernement régional, a rapporté plus tard que le complexe fonctionnait normalement et que l'incendie avait été maîtrisé.

Des drones ukrainiens ont également attaqué la semaine dernière une raffinerie de pétrole à Oufa, la capitale régionale du Bachkortostan, située à environ 1.400 kilomètres de la frontière ukrainienne.

L'armée ukrainienne a déclaré jeudi que ses forces d'opérations spéciales avaient également frappé une raffinerie de pétrole dans la région russe de Volgograd pendant la nuit, interrompant temporairement ses activités.

Andreï Bocharov, gouverneur de la région de Volgograd, a déclaré sur Telegram que les forces de défense aérienne avaient repoussé ce qu'il a qualifié d'attaque massive de drones ukrainiens. Il a mentionné des dégâts mineurs sur des habitations mais n'a fait aucune mention des dégâts causés à la raffinerie de pétrole. Personne n'a été blessé selon lui.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante l'affirmation de l'armée ukrainienne concernant la raffinerie de Volgograd.

Selon des sources industrielles, la raffinerie de Volgograd, contrôlée par Lukoil, a traité 13,7 millions de tonnes de pétrole, soit 5,1 % du volume total des raffineries russes en 2024.

(Reportage de Reuters, version française Benjamin Mallet et Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)