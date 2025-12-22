Transdev remporte deux nouveaux contrats aux Pays-Bas pour 2 mds d'euros

L'opérateur de transports publics Transdev a annoncé lundi avoir remporté deux nouveaux contrats de transport public aux Pays-Bas pour un montant de 2 milliards d'euros.

"Transdev a été sélectionné pour exploiter les services de transport public par bus de l'agglomération de Arnhem–Nijmegen–Foodvalley, dans la province de Gelderland, pour une durée de 10 ans (juin 2026 - juin 2036)", indiqué le groupe franco-allemand dans un communiqué.

Cette "nouvelle délégation fusionne deux contrats existants", déjà exploités par Transdev et s'élève à plus de 1,5 milliard d'euros.

L'entreprise a également remporté l'exploitation de Valys, service de transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite, pour le ministère néerlandais de la Santé, du bien-être et des sports.

Le contrat est de 500 millions d'euros pour six ans, à partir d'octobre 2026.

En plus de ces contrats, Transdev a débuté l'exploitation de réseaux urbains à Utrecht Binnen (bus et tramway, pour une durée de 10 ans) et à Hoeksche Waard–Goeree-Overflakkee, en Hollande-Méridionale (bus, 13 ans).

Ces contrats avaient été attribués respectivement en juin et novembre 2024. Le premier est de 1,7 milliard d'euros et le second de 500 millions d'euros.

"La croissance de Transdev aux Pays-Bas reflète la confiance des autorités publiques dans notre capacité à fournir une mobilité fiable, durable et centrée sur les personnes (...) nous sommes fiers de soutenir les régions qui accélèrent dans la transition vers des transports zéro émission tout en améliorant la vie quotidienne des habitants", a déclaré Antoine Grange, Directeur général Europe du groupe Transdev, cité dans le communiqué.

Selon les chiffres du groupe, à fin 2024, Transdev exploitait aux Pays-Bas une flotte zéro émission composée d'environ 1.350 véhicules, dont plus de 600 bus électriques, plus de 600 taxis électriques et plus de 150 véhicules d'assistance électriques.