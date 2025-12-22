 Aller au contenu principal
Les services en ligne de La Poste "inaccessibles" à la suite d'une attaque informatique
information fournie par AFP 22/12/2025 à 14:35

Le groupe La Poste a été victime d'un "incident de type +déni de service+" rendant inaccessibles ses services en ligne et perturbant la distribution des colis et des courriers, qui reste toutefois "assurée à ce stade" ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Le groupe La Poste a confirmé être victime lundi d'un "incident de type +déni de service+" rendant inaccessibles ses services en ligne et perturbant la distribution des colis et des courriers, qui reste toutefois "assurée à ce stade".

"Concernant La Banque Postale, les paiements en ligne restent possibles avec une authentification par SMS", a précisé le groupe assurant qu'il "n'y a strictement aucun impact sur les données" des clients.

"Les opérations bancaires peuvent être également faites en bureau de poste ainsi que les retraits d’espèces aux distributeurs automatiques de billets", selon le groupe.

Cet "incident" intervient au début de la semaine des fêtes de Noël, période la plus dense pour La Poste. Sur les deux derniers mois de l'année, La Poste trie et distribue 180 millions de colis.

Le groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d'épargne) a également été victime lundi matin "d'un dysfonctionnement" mais "c'était temporaire, cela est rentré dans l'ordre", a expliqué un porte-parole à l'AFP.

"Les Applis Banque Populaire et Caisse d’Epargne refonctionnent normalement et concernant les sites internet c’est progressif, en cours de résolution. C’est du à un dysfonctionnement", a-t-il ajouté.

