Russie et USA discutent de projets dans l'Arctique et dans le GNL-émissaire russe

La Russie et les Etats-Unis discutent de projets dans l'Arctique et dans le gaz naturel liquéfié (GNL), a déclaré vendredi Kirill Dmitriev, l'envoyé spécial du président russe Vladimir Poutine chargé des investissements.

Ces propos interviennent une semaine après l'annonce par le président américain Donald Trump d'un accord avec la Russie sur la livraison par cette dernière de gazole sur les marchés américain et mondial.

A ce sujet, Kirill Dmitriev a précisé que le Trésor américain avait demandé au Fonds souverain russe de faciliter les paiements induits par cet accord.

(Vladimir Soldatkin, version française Benoit Van Overstraeten)