 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Russie et USA discutent de projets dans l'Arctique et dans le GNL-émissaire russe
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 16:22

Ajouter Boursorama à vos sources

La Russie et les Etats-Unis discutent de projets dans l'Arctique et dans le gaz naturel liquéfié (GNL), a déclaré vendredi Kirill Dmitriev, l'envoyé spécial du président russe Vladimir Poutine chargé des investissements.

Ces propos interviennent une semaine après l'annonce par le président américain Donald Trump d'un accord avec la Russie sur la livraison par cette dernière de gazole sur les marchés américain et mondial.

A ce sujet, Kirill Dmitriev a précisé que le Trésor américain avait demandé au Fonds souverain russe de faciliter les paiements induits par cet accord.

(Vladimir Soldatkin, version française Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Pétrole Brent
106,21 USD Ice Europ +0,49%
Pétrole WTI
98,12 USD Ice Europ +0,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 16.10.2026 17:52 

    Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, à rebours de Wall Street où les investisseurs délaissent les valeurs technologiques au profit d'autres secteurs mieux représentés en Europe, comme la défense ou l'automobile. Francfort a gagné 0,95 %, Milan ... Lire la suite

  • Un manifestant au sol, interpellé par des policiers, lors d’une manifestation antigouvernementale à Tirana, le 16 octobre 2026 en Albanie ( AFP / Adnan Beci )
    Albanie: le Premier ministre accuse "des mains étrangères" d'attiser les troubles
    information fournie par AFP 16.10.2026 17:38 

    Le Premier ministre albanais, Edi Rama, a dénoncé vendredi la présence de "mains étrangères" derrière les manifestations qui visent, selon lui, à entraver le projet d'adhésion de l'Albanie à l'Union européenne (UE). M. Rama a lancé un appel au calme, après de nouveaux ... Lire la suite

  • Une semaine sur les marchés. (Crédits: Boursorama - A. Morris)
    Une semaine sur les marchés : le recap du 12 du 16 octobre
    information fournie par Boursorama 16.10.2026 17:38 

    Lundi 12 octobre CAC 40 : +0,38%, à 7.832,88 points La séance du jour La Bourse de Paris a commencé la semaine dans le vert. La semaine sera marquée par la publication d'indicateurs d'inflation en Europe et aux Etats-Unis, cruciaux pour anticiper la suite de la ... Lire la suite

  • Sans grande surprise, les députés ont rejeté vendredi en commission le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2027 ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Après le budget de l'Etat, les députés rejettent en commission celui de la Sécu
    information fournie par AFP 16.10.2026 17:35 

    Sans grande surprise, les députés ont rejeté vendredi en commission le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2027, un mauvais signal pour le gouvernement mais sans conséquence directe, puisque le texte sera débattu dans l'hémicycle dans sa version initiale ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
EUTELSAT
1,766 +17,11%
CAC 40
7 956,7 +0,28%
Pétrole Brent
106,78 +1,03%
SOITEC
128,55 -1,00%
TOTALENERGIES
80,71 +0,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank