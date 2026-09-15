Russie et Ukraine ignorent Trump et frappent leurs secteurs énergétiques

par Olena Harmash

Russie et Ukraine ont continué mardi à échanger des frappes sur leurs infrastructures énergétiques au mépris de l'annonce par Donald Trump d'un accord sur un arrêt de ces bombardements.

La Russie a tiré 200 drones en direction de Kyiv et de plusieurs autres villes d'Ukraine au cours de la nuit, tuant deux personnes. Outre une station-service dans la capitale ukrainienne, les frappes russes ont visé des infrastructures énergétiques et portuaires dans diverses régions, ont dit des responsables ukrainiens.

L'Ukraine a pour sa part bombardé une raffinerie de pétrole à Syzran dans la région de Samara sur les rives de la Volga et des usines de production de drones dans les régions de Taganrog et Oriol, a dit le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Le gouverneur de Samara a déclaré qu'un site industriel avait été touché, sans préciser lequel. Son homologue de Taganrog a pour sa part fait état d'une frappe sur un entrepôt de l'entreprise de commerce en ligne Ozon.

"La Russie continue d'attaquer notre secteur énergétique, des sites logistiques ordinaires et des infrastructures critiques. Et nos représailles à cela sont tangibles", a dit Volodimir Zelensky sur la messagerie Telegram.

Donald Trump a déclaré lundi que l'Ukraine et la Russie étaient convenues de cesser leurs frappes sur leurs infrastructures énergétiques respectives. Le président américain a jugé que ces attaques étaient la principale cause d'une pénurie mondiale de carburant qui contribue à porter le prix du diesel à des records aux Etats-Unis, où doivent avoir lieu début novembre les élections législatives de mi-mandat.

Volodimir Zelensky a déclaré que l'Ukraine était prête à une telle suspension à condition de recevoir la garantie de la part de ses partenaires que la Russie la respecterait également.

Le Kremlin s'est contenté mardi de saluer l'idée de ce moratoire, tout en jugeant que les sanctions "illégales" contre le secteur énergétique russe et ses exportations devaient être levées pour permettre de faire baisser les cours.

La Russie cible particulièrement les infrastructures énergétiques ukrainiennes à l'aide de drones et de missiles depuis le début de sa tentative d'invasion à grande échelle de son voisin en février 2022. Elle a élargi ces frappes aux stations-service de Kyiv et d'autres villes ces dernières semaines.

L'Ukraine a pour sa part intensifié ses frappes en profondeur en territoire russe cette année, en visant particulièrement les raffineries, ce qui a entraîné des pénuries d'essence en Russie.

Les précédentes tentatives américaines d'amener les deux pays à un cessez-le-feu sur leurs infrastructures énergétiques ont toutes échoué.

Les attaques russes de la nuit ont fait un mort à Kyiv et un autre à Zaporijjia, ont dit les autorités ukrainiennes.

Deux stations-service ont été endommagées dans la capitale, a dit la compagnie publique Naftogaz. Des journalistes de Reuters ont entendu plusieurs explosions à Kyiv et dans sa périphérie.

(Olena Harmash à Kyiv, Anna Pruchnicka à Gdansk, Jekaterīna Golubkova à Tokyo, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)