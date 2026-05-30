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Russie-Des drones ukrainiens frappent un tanker et un dépôt pétrolier - autorités locales
information fournie par Reuters 30/05/2026 à 10:35

Des drones ukrainiens ont frappé un tanker dans le port de Taganrog et un dépôt pétrolier dans la ville d'Armavir, dans le sud de la Russie, dans la nuit de vendredi à samedi, ont rapporté les autorités locales.

Les incendies provoqués par ces drones ont été circonscrits et aucune marée noire n'a été signalée, a déclaré Youri Slyusar, gouverneur de la région de Rostov, sur la messagerie Telegram. Deux personnes ont été blessées, a-t-il précisé.

Svetlana Kambulova, la maire de la ville de Taganrog, qui compte environ 240.000 habitants, a déclaré pour sa part que l'état d'urgence local, instauré le 27 mai, avait été prolongé.

Dans la région voisine de Krasnodar, les autorités d'Armavir, ville de 185.000 habitants, ont déclaré également que l'incendie était maîtrisé et qu'il n'y avait pas de blessés.

(Reportage Reuters; rédigé par Felix Light; version française Claude Chendjou)

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