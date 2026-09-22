Rush Street Interactive en hausse après que Stifel a lancé sa couverture avec une recommandation “acheter”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions de Rush Street Interactive ( RSI.N ), société spécialisée dans les jeux de casino en ligne et les paris sportifs, progressent de 2,9 % à 22,2 dollars avant l'ouverture du marché

** La société de courtage Stifel lance sa couverture avec une recommandation “acheter” et un objectif de cours de 34 dollars, soit une prime de près de 58 % par rapport au dernier cours de clôture de RSI

** Selon Stifel, RSI est le seul opérateur de casino en ligne coté en bourse et axé sur le marché américain (iCasino), soutenu par de solides perspectives de croissance et des flux de trésorerie stables

** Malgré une concurrence plus intense, la solide exécution de la stratégie iCasino de RSI a généré une croissance de la base d’utilisateurs et une efficacité marketing parmi les meilleures du secteur – Stifel

** 12 des 13 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, une seule “conserver”; le cours cible médian est de 36 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 11 % depuis le début de l’année