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Rush Street Interactive en hausse après que Stifel a lancé sa couverture avec une recommandation “acheter”
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 13:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions de Rush Street Interactive ( RSI.N ), société spécialisée dans les jeux de casino en ligne et les paris sportifs, progressent de 2,9 % à 22,2 dollars avant l'ouverture du marché

** La société de courtage Stifel lance sa couverture avec une recommandation “acheter” et un objectif de cours de 34 dollars, soit une prime de près de 58 % par rapport au dernier cours de clôture de RSI

** Selon Stifel, RSI est le seul opérateur de casino en ligne coté en bourse et axé sur le marché américain (iCasino), soutenu par de solides perspectives de croissance et des flux de trésorerie stables

** Malgré une concurrence plus intense, la solide exécution de la stratégie iCasino de RSI a généré une croissance de la base d’utilisateurs et une efficacité marketing parmi les meilleures du secteur – Stifel

** 12 des 13 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, une seule “conserver”; le cours cible médian est de 36 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 11 % depuis le début de l’année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2026 à 13:43:23.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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