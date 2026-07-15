Ruemmler, avocate chez Goldman, affirme qu'elle aurait dénoncé Epstein si elle avait su qu'il maltraitait des femmes

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* Ruemmler a déclaré aux législateurs qu’elle n’avait constaté aucune preuve de comportement criminel continu de la part d’Epstein lors de ses relations avec lui

* Les dossiers du ministère de la Justice montrent que Ruemmler a entretenu des contacts étroits avec Epstein et a accepté des cadeaux

* Ruemmler a déclaré que ses échanges avec Epstein avaient pris fin en juillet 2019, après sa mise en accusation pour trafic sexuel

(Ajout des commentaires des législateurs aux paragraphes 8 et 9) par Saeed Azhar et Pete Schroeder

Kathryn Ruemmler, conseillère juridique senior chez Goldman Sachs GS.N , a déclaré mercredi aux membres du Congrès lors d’une audition à huis clos que si elle avait su que Jeffrey Epstein abusait de femmes ou de jeunes filles, elle l’aurait dénoncé aux forces de l’ordre. Mme Ruemmler a démissionné de son poste de directrice juridique et de conseillère générale chez Goldman Sachs, fin juin, dans l’attente d’un remplaçant, après que des documents publiés par le ministère américain de la Justice ont révélé qu’elle avait entretenu de nombreuses communications avec M. Epstein et qu’elle avait également accepté des cadeaux de sa part. L’audition de la commission de la Chambre des représentants chargée de la surveillance et de la réforme gouvernementale s’inscrit dans le cadre de son enquête sur Epstein et sa complice Ghislaine Maxwell. Elle a remis Goldman sous les feux de l’actualité en raison de sa décision de maintenir Ruemmler à son poste, malgré ses liens avec ce délinquant sexuel condamné.

« Premièrement, je n’ai constaté aucune preuve de comportement criminel ou de faute quelconque de la part d’Epstein pendant la période où j’ai été en contact avec lui », a-t-elle déclaré dans sa déclaration liminaire, qu’elle a rendue publique.

« Deuxièmement, si j’avais vu ou entendu quoi que ce soit suggérant qu’il maltraitait des femmes ou des jeunes filles, je l’aurais immédiatement dénoncé aux forces de l’ordre. » Elle a accepté de conserver un rôle de conseil en tant que conseillère juridique principale jusqu’à ce que l’entreprise nomme un nouveau directeur juridique, a déclaré en juin le directeur général de Goldman, David Solomon , une décision qui a été critiquée par certains législateurs.

Le député démocrate Raja Krishnamoorthi, membre de la commission de la Chambre des représentants, et Elizabeth Warren, sénatrice démocrate du Massachusetts, ont adressé une deuxième lettre à Solomon et Ruemmler pour exprimer leurs inquiétudes concernant le maintien de cette dernière à son poste chez Goldman. Quelques heures après le début de son audition à huis clos, les démocrates membres de la commission ont déclaré aux journalistes qu’ils estimaient qu’elle n’était pas tout à fait sincère, et ont souligné qu’elle ne répondait pas sous serment. « Il est difficile de voir en quoi elle est tout à fait sincère dans les réponses qu’elle donne à la commission », a déclaré le député Robert Garcia, principal démocrate de la commission. « Elle refuse d’assumer la moindre responsabilité concernant sa relation avec Jeffrey Epstein. »

Goldman Sachs n’a pas souhaité faire de commentaire.

Epstein, décédé en 2019 dans une prison de Manhattan alors qu’il attendait son procès pour des accusations fédérales de trafic sexuel, entretenait des liens étroits avec de nombreuses personnalités du monde de la politique, de la finance, du milieu universitaire et des affaires, dont le président Donald Trump. Sa mort a été jugée comme étant un suicide.

« Bien qu’Epstein n’ait jamais été mon client, j’ai fait sa connaissance lorsqu’il m’a présenté un client d’une institution financière dont il était le conseiller principal », a déclaré Mme Ruemmler mercredi.

« Si j’avais su à l’époque ce que je sais aujourd’hui sur qui était réellement Epstein, je n’aurais jamais accepté de le rencontrer. C’était une erreur de traiter avec lui, et je le regrette », a-t-elle ajouté.

Mme Ruemmler a précisé que les cadeaux qu’elle avait acceptés n’avaient pas été sollicités ni n’étaient nécessaires, et qu’elle ne les considérait pas comme particulièrement personnels ou significatifs.

« Je les ai acceptés de bon gré, car je ne voyais aucune raison de ne pas le faire. Mais ces cadeaux n’avaient pas d’importance à mes yeux, et j’ai refusé d’en accepter certains. Quoi qu’il en soit, rien de ce qu’il m’a offert ne m’a amenée à traiter avec lui différemment de ce que j’aurais fait autrement. »

Mme Ruemmler a qualifié le défunt délinquant sexuel de « menteur hors pair », affirmant qu’elle voyait bien comment il se servait des gens pour rehausser son propre statut. « Je sais aujourd’hui qu’il exagérait souvent sa relation avec moi auprès des autres », a-t-elle déclaré.

Elle a précisé que ses contacts avec Epstein avaient pris fin en juillet 2019, après qu’il eut été inculpé pour trafic sexuel de mineurs.

« Ces accusations horribles — qui portaient sur des faits survenus près de dix ans avant que je ne rencontre Epstein — contredisaient ce que j’avais compris de la nature et de l’ampleur de ces agissements antérieurs », a déclaré Ruemmler.

Mme Ruemmler, qui travaillait chez Latham & Watkins LLP avant de rejoindre Goldman, a également occupé auparavant le poste de conseillère juridique du président Barack Obama à la Maison Blanche.

« Bon nombre de mes e-mails échangés avec Epstein ont été sortis de leur contexte ou ne signifient pas ce que certains ont supposé ou laissé entendre », a-t-elle déclaré dans son communiqué.

La commission d’enquête a interrogé des personnalités politiques telles que l’ancien président Bill Clinton , l’actuel secrétaire au Commerce et ancien directeur général de Cantor Fitzgerald Howard Lutnick , ainsi que le fondateur de Microsoft Bill Gates .