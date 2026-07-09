Rubrik annonce un investissement de 500 millions de dollars au Royaume-Uni et désigne Londres comme siège européen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine Rubrik

RBRK.N , spécialisée dans la cybersécurité et la résilience des données, a annoncé jeudi qu'elle allait investir plus de 500 millions de dollars au cours des cinq prochaines années au Royaume-Uni, l'un de ses marchés les plus dynamiques, et installer son siège européen à Londres.

“Le Royaume-Uni est l’un des principaux marchés technologiques mondiaux et revêt une importance croissante pour la croissance à long terme de Rubrik”, a déclaré Bipul Sinha, directeur général et cofondateur de l’entreprise.

“Cet investissement renforce notre écosystème britannique, en aidant les clients de la région EMEA à répondre au besoin crucial de souveraineté des données européennes, à se remettre rapidement des cyberattaques et à faire évoluer l’IA en toute sécurité.”

Mercredi, Rubrik, société cotée à la Bourse de New York, a annoncé que son Rubrik Security Cloud serait disponible sur AWS European Sovereign Cloud, offrant ainsi au secteur public et aux organisations privées soumises à une réglementation stricte une cyber-résilience souveraine native du cloud.

Rubrik a été fondée il y a 12 ans pour résoudre le problème du maintien de la continuité des activités d’une entreprise lorsqu’elle est la cible d’une cyberattaque, a expliqué Sinha lors d’une interview. La société est entrée en bourse en 2024 et affiche actuellement une capitalisation boursière de 17,4 milliards de dollars.

Comme ses clients ont commencé à utiliser des agents IA pour effectuer des tâches, telles que l’écriture de code ou le service client, il était naturel de s’orienter vers la résilience en matière d’IA, a-t-il ajouté.

La société a lancé son “Rubrik Agent Cloud” en octobre et l’a étendu le mois dernier aux solutions Claude Code et Claude Cowork d’Anthropic, permettant ainsi d’observer, de contrôler et d’annuler les actions involontaires.

“Nous constatons un intérêt et un engouement considérables dans ce domaine”, a-t-il déclaré.

“Non seulement nous mettons en place un dispositif de sécurité en temps réel pour les agents, mais nous vous offrons également une fonction de retour en arrière: ainsi, si l’agent commet une erreur, vous pouvez appuyer sur le bouton “Annuler”, une fonctionnalité qui s’appuie sur notre expertise en matière de cyber-récupération.”

(1 dollar = 0,7457 livre)