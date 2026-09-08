RUBIS: Résultats du 1er semestre 2026 - Solide performance menant à un relèvement de la guidance 2026

Paris, le 8 septembre 2026, 7h00
- EBITDA de 434 M€, + 18 % sur un an, reflétant une demande soutenue, une exécution disciplinée et une gestion optimisée des stocks dans un environnement de prix pétroliers volatils et élevés, mettant en évidence la capacité du Groupe à délivrer régulièrement de solides résultats dans des conditions de marché complexes.
- Résultat net, part du Groupe de 191 M€, + 17 % sur un an, en ligne avec la performance opérationnelle.
- Génération de cash-flow – Cash-flow opérationnel retraité 1 de 223 M€ au S1 2026 (contre 276 M€ au S1 2025), reflétant des besoins en fonds de roulement plus élevés dans un contexte de hausse des prix du pétrole.
- Ratio dette financière nette corporate/EBITDA 2 de 1,3x à fin juin 2026 contre 1,4x au S1 2025 , confirmant la solidité du bilan de Rubis - Dette financière nette totale 3 de 1 466 M€.
-
Guidance d’EBITDA 2026 relevée à 775 M€ à 825 M€
(précédemment 740
M€-790
M€), soutenue par un premier semestre solide et par la confiance dans la capacité du Groupe à saisir les opportunités de marché tout en poursuivant la bonne exécution de sa stratégie.
CHIFFRES CLÉS DU S1 2026 4
|(en millions d’euros)
|S1 2026
|S1 2025
|Variation
|Chiffre d’affaires
|4 068
|3 275
|+ 24 %
|EBITDA
|434
|369
|+ 18 %
|Résultat net, part du Groupe
|191
|163
|+ 17 %
|BPA (dilué), en euros
|1,85
|1,58
|+ 17 %
|Cash-flow opérationnel retraité 1
|223
|276
|- 19 %
|Dette financière nette (DFN) corporate/EBITDA 2
|1,3x
|1,4x
|DFN 3 /EBITDA
|2,0x
|2,1x
Le 8 septembre 2026,
Clarisse Gobin-Swiecznik, Jean-Christian Bergeron et Marc Jacquot, Gérants, ont déclaré :
« Rubis a réalisé une solide performance au premier semestre dans un environnement de prix pétroliers volatils et élevés, portée par de bons niveaux d’activité, une exécution disciplinée et une gestion commerciale active. Dans nos activités de Distribution d’énergies et nos différentes zones géographiques, notre expertise locale approfondie et l’attention constante portée à un haut niveau de service ont soutenu des gains de parts de marché. Photosol a également franchi une étape clé avec la mise en service complète du parc solaire de Creil. Ces résultats reflètent la force de notre modèle diversifié et notre capacité à délivrer de manière régulière et efficace dans des conditions de marché complexes. Forts de ce premier semestre solide et de notre confiance dans la trajectoire opérationnelle du Groupe, nous relevons notre guidance d’EBITDA 2026. »
PERFORMANCE FINANCIÈRE DU S1 2026
États financiers consolidés au 30 juin 2026
|(en millions d’euros)
|S1 2026
|S1 2025
|Variation
|Chiffre d’affaires
|4 068
|3 275
|+ 24 %
|EBITDA
|434
|369
|+ 18 %
|dont Distribution d’énergies
|435
|379
|+ 15 %
|dont Production d’électricité renouvelable
|15
|10
|+ 42 %
|EBIT
|307
|253
|+ 21 %
|dont Distribution d’énergies
|329
|281
|+ 17 %
|dont Production d’électricité renouvelable
|-5
|-6
|+ 21 %
|Résultat net, part du Groupe
|191
|163
|+ 17 %
|BPA (dilué), en euros
|1,85
|1,58
|+ 17 %
|Cash-flow opérationnel
|159
|276
|- 42 %
|Cash-flow opérationnel retraité (1)
|223
|276
|- 19 %
|Dépenses d’investissement (capex)
|137
|164
|- 17 %
|dont Distribution d’énergies
|79
|73
|+ 9 %
|dont Production d’électricité renouvelable
|57
|91
|- 38 %
(1) Cash-flow opérationnel hors paiement de l’amende liée à la décision de l’Autorité de la concurrence relative à la Corse, d’un montant de 64 M€.
Le S1 2026 a enregistré une hausse de + 18 % de l’ EBITDA à 434 M€, reflétant un niveau d’activité élevé dans l’ensemble des zones géographiques, combiné à une gestion efficace des stocks dans un environnement pétrolier volatil. L’ EBIT s’est établi à 307 M€ (+ 21 % sur un an).
Au niveau du Groupe, le coût de la dette financière nette (yc intérêts IFRS16) s’est établi à 43 M€, contre 39 M€ au S1 2025, sous l’effet d’un endettement plus élevé chez Photosol en lien avec l’extension de sa capacité opérationnelle et, plus spécifiquement, la mise en service du parc solaire de Creil (200 MWc). Les autres éléments financiers se sont établis à - 7 M€ au S1, contre - 2 M€ au S1 2025, et incluent principalement des effets comptables liés à l’hyperinflation en Haïti.
Le résultat avant impôts a progressé de + 19 % à 258 M€ et le résultat net, part du Groupe a augmenté de + 17 % à 191 M€. Cette amélioration est en ligne avec la performance opérationnelle.
Les impôts se sont établis à 64 M€ au S1 2026 contre 50 M€ au S1 2025, en ligne avec la hausse du résultat avant impôts.
Le cash-flow opérationnel retraité s’est établi à 223 M€, en baisse de - 19 % par rapport au S1 2025, illustrant l’environnement de prix du pétrole plus élevés sur le semestre, qui a entraîné une augmentation du besoin en fonds de roulement. L’amende de 64 M€ liée à la décision de l’Autorité de la concurrence relative à la Corse a été enregistrée dans la variation du besoin en fonds de roulement, impactant ainsi le cash-flow opérationnel. Rubis reste confiant dans sa capacité à démontrer avec succès que cette décision est infondée tant en fait qu’en droit. Par conséquent, aucune provision n’a été comptabilisée.
Les capex se sont établis à 137 M€, dont 57 M€ dédiés à la Production d’électricité renouvelable (contre 91 M€ au S1 2025). Les 79 M€ restants se répartissent entre investissements de maintenance et investissements de croissance dans l’activité de Distribution d’énergies.
Impact d’IAS 29 : hyperinflation (impacts non cash)
Rubis a appliqué la norme IAS 29 dans les pays hyperinflationnistes (Haïti), tels que définis par les normes IFRS. L’adoption de la norme IAS 29 dans les pays hyperinflationnistes impose de retraiter leurs actifs et passifs non monétaires et leur compte de résultat pour refléter les variations du pouvoir d’achat général de leur monnaie fonctionnelle, conduisant à un gain ou une perte, incluse dans le résultat net. Par ailleurs, leurs états financiers sont convertis en euros avec le taux de change de clôture de la période concernée.
|IAS 29 : impact sur les données publiées (en millions d’euros)
|S1 2026
|S1 2025
|Impact sur le taux de croissance
|EBITDA
|7
|5
|0,4 %
|EBIT
|5
|2
|1,0 %
|Résultat net, part du Groupe
|- 6
|- 8
|1,9 %
PERFORMANCE COMMERCIALE DU S1 2026
1. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - RETAIL & MARKETING
Volumes de vente et marge brute par produit au S1 2026
|Volumes (en milliers de m 3 )
|Marge brute (en M€)
|S1 2026
|S1 2025 (1)
|
S1 2026 vs
S1 2025
|S1 2026
|S1 2025 (2 )
|
S1 2026 vs
S1 2025
|GPL
|747
|739
|+ 1 %
|178
|164
|+ 9 %
|Carburants
|2 314
|2 176
|+ 6 %
|249
|220
|+ 13 %
|Bitume
|415
|288
|+ 44 %
|70
|45
|+ 54 %
|TOTAL
|3 476
|3 203
|+ 9 %
|497
|429
|+ 16 %
(1) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 69 000 m
3
.
(2) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 3 M€.
Volumes de vente et marge brute par région au S1 2026
|Volumes (en milliers de m 3 )
|Marge brute (en M€)
|S1 2026
|S1 2025 (1)
|
S1 2026 vs
S1 2025
|S1 2026
|S1 2025 (2)
|
S1 2026 vs
S1 2025
|Europe
|606
|502
|+ 21 %
|137
|122
|+ 12 %
|Caraïbes
|1 318
|1 196
|+ 10 %
|176
|167
|+ 6 %
|Afrique
|1 552
|1 506
|+ 3 %
|184
|140
|+ 31 %
|TOTAL
|3 476
|3 203
|+ 9 %
|497
|429
|+ 16 %
(1) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 69
000 m
3
.
(2) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 3 M€.
Les volumes et la marge brute ont continué de progresser dans l’ensemble des régions et des catégories de produits au S1 2026.
Le GPL a enregistré une croissance rentable au premier semestre 2026, soutenue par des tendances dynamiques sur plusieurs marchés clés. En Europe, la croissance en France et en Espagne a largement compensé une demande plus faible au Portugal et en Suisse. La France et l’Espagne ont continué de bénéficier d’une forte dynamique du GPL-c, soutenue par de nouveaux gains de parts de marché, tandis que le Portugal a enregistré une activité soutenue dans l’activité de gros. En Afrique du Sud, la rentabilité s’est nettement améliorée, soutenue par la poursuite de la croissance de la base clients dans les segments conditionné et vrac, dans un contexte de forte hausse des coûts de l’électricité. Au Maroc, la demande des céramistes s’est progressivement redressée après un début d’année difficile, tandis que les marges ont bénéficié de meilleures conditions d’approvisionnement et d’une gestion commerciale disciplinée dans un contexte de pénurie de produit. Globalement, la croissance de la marge brute a dépassé l’évolution des volumes dans la plupart des zones géographiques, reflétant un mix d’activités plus rentable et une exécution efficace.
S’agissant des carburants :
-
L’activité retail
(stations-service représentant 50 % des volumes de carburants et 50 % de la marge brute carburants du S1)
a enregistré une forte croissance des volumes
sur le réseau, soutenue par l’Afrique de l’Est et les Caraïbes. Les volumes totaux ont progressé de + 6 % et la marge brute de + 7 %. Les principaux moteurs ont inclus :
- l’Afrique de l’Est a continué de bénéficier d’une croissance soutenue du trafic et de l’amélioration progressive du cadre tarifaire, soutenant à la fois les volumes et la rentabilité ;
-
dans les Caraïbes, le Guyana est resté l’un des principaux contributeurs à la croissance des volumes, bien que les marges aient été sous pression dans un contexte de prix du pétrole élevés, tandis qu’Haïti a poursuivi sa trajectoire de redressement, soutenue par une activité accrue du réseau et une amélioration de la rentabilité.
Globalement, la performance de la marge brute du retail reflète une gestion commerciale efficace, des conditions d’approvisionnement favorables et une gestion efficace des stocks dans une période de forte volatilité des prix du pétrole.
- L’activité Commercial & Industriel (C&I, représentant 33 % des volumes de carburants et 30 % de la marge brute carburants du S1) a progressé de + 9 % en volumes. Les marges ont augmenté de + 19 % sur un an. Haïti a été le principal contributeur à la croissance des volumes, tandis que le Kenya a enregistré une hausse significative de sa marge, bénéficiant d’une dynamique commerciale solide et d’une forte activité clients. Ces tendances positives ont plus que compensé la pression sur les prix au Guyana, qui a continué de peser sur la rentabilité.
- Le segment aviation (représentant 17 % des volumes de carburants et 18 % de la marge brute carburants) a progressé de + 3 % en volumes et de + 22 % en marge brute. Ce segment a maintenu une solide rentabilité au premier semestre. Si l’environnement concurrentiel est resté difficile au Kenya, conduisant la Société à continuer de privilégier la préservation des marges plutôt que les volumes, les Caraïbes de l’Est et les Bahamas ont continué de bénéficier d’une activité aviation soutenue et ont apporté une forte contribution à la rentabilité. Globalement, le segment a enregistré une amélioration des marges unitaires et un mix géographique plus favorable.
-
Le segment lubrifiants
(représentant 0,4 % des volumes de carburants et 2,2 % de la marge brute carburants)
a progressé de + 19 % en volumes et de + 15 % en marge brute
. Ce segment confirme son statut de nouveau moteur de croissance pour le Groupe, avec une expansion commerciale et une amélioration de son mix produits vers des offres à plus forte valeur ajoutée, en particulier en Afrique de l’Est.
Le bitume a à nouveau enregistré une solide performance, avec des volumes en hausse de + 44 % (+ 8 % hors Europe) et une marge brute en hausse de + 54 % (+ 29 % hors Europe) au premier semestre. La croissance a été portée par la poursuite du développement de l’activité en Afrique, notamment en Afrique du Sud, au Gabon et en Angola, ainsi que par la montée en puissance progressive de la nouvelle plateforme du Groupe dans le nord-ouest de l’Europe. Le segment a renforcé sa rentabilité grâce à une exécution disciplinée des projets et une gestion optimisée des stocks, tandis que la performance peut varier d’une période à l’autre, reflétant le calendrier et l’exécution des projets sur ses marchés.
2. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - SUPPORT & SERVICES
L’activité Support & Services a enregistré un chiffre d’affaires de 534 M€ (+ 10 % sur un an) au S1 2026.
Dans les Caraïbes , l’activité de trading a été dynamique, avec une hausse de + 10 % des volumes sur un an.
En Afrique , l’activité de fret de bitume a diminué en raison d’une activité interne plus élevée.
Les activités de raffinage et de logistique de la SARA présentent des modèles économiques spécifiques avec un profil de résultats stable.
3. PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE – PHOTOSOL
|Données opérationnelles
|S1 2026
|S1 2025
|Variation
|Actifs en exploitation (MWc)
|799
|607
|32 %
|Production d’électricité (GWh)
|343
|269
|28 %
|Chiffre d’affaires (en M€)
|37
|31
|19 %
Au premier semestre 2026, Photosol a installé 166 MWc, portant ses actifs en exploitation à 799 MWc, soit une progression de + 32 % sur un an. Ces mises en service incluent les dernières tranches du parc photovoltaïque de Creil, désormais pleinement opérationnel. Le portefeuille sécurisé a progressé de + 22 % sur un an pour atteindre 1,5 GWc. Le pipeline s’est établi à 5,3 GWc, en baisse de - 6 % sur un an. Le chiffre d’affaires du S1 2026 s’est établi à 37 M€, en hausse de + 19 % par rapport au S1 2025, reflétant l’expansion du portefeuille.
PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE DU S1 2026
Répartition de l’EBITDA
|(en millions d’euros)
|S1 2026
|S1 2025
|Variation
|Europe
|78
|62
|+ 25 %
|Caraïbes
|124
|111
|+ 12 %
|Afrique
|122
|91
|+ 33 %
|Retail & Marketing
|324
|265
|+ 22 %
|Support & Services
|111
|114
|- 2 %
|Production d’électricité renouvelable
|15
|10
|+ 42 %
|Holding
|- 16
|- 20
|- 19 %
|EBITDA total Groupe
|434
|369
|+ 18 %
1. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - RETAIL & MARKETING
La performance opérationnelle par région du premier semestre 2026 s’explique par les dynamiques suivantes :
- l’ Europe continue de bénéficier de son positionnement solide dans le GPL et de son entrée récente dans l’activité bitume. L’EBITDA progresse de 25 %, reflétant une amélioration de l’efficacité opérationnelle combinée à un démarrage soutenu des activités bitume en Belgique. À périmètre comparable, la croissance de l’EBITDA en Europe atteint 14 % ;
- dans les Caraïbes , l’EBITDA reflète un niveau d’activité élevé combiné à l’effet positif de l’hyperinflation, conduisant à une hausse de + 12 % ;
-
enfin, en
Afrique
, les conditions opérationnelles dans les carburants ont continué de s’améliorer en Afrique de l’Est. Les activités bitume ont été particulièrement dynamiques au Sénégal, au Cameroun, au Libéria et au Gabon, ainsi qu’en Afrique du Sud. L’EBITDA progresse de 33 % sur un an, reflétant la hausse des coûts de transport.
2. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - SUPPORT & SERVICES
L’activité Support & Services a enregistré un EBITDA de 111 M€ (globalement stable, à - 2 % sur un an) au S1 2026.
3. PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE – PHOTOSOL
L’EBITDA atteint 15 M€ au S1 2026, en hausse de + 42 % par rapport à 10 M€ au S1 2025. Cette variation s’explique par la montée en puissance progressive du développement des projets. L’EBITDA Power 5 atteint 25 M€ au S1 2026 contre 22 M€ au S1 2025, soit une hausse de + 13 %.
BILAN
|(en millions d’euros)
|30/06/2026
|31/12/2025
|Variation
|Dette financière nette (DFN)
|1 466
|1 166
|+ 26 %
|DFN/EBITDA
|2,0x
|1,7x
|Dette de projets sans recours
|581
|564
|+ 3 %
|DFN corporate (1)
|885
|602
|+ 47 %
|DFN corporate/EBITDA
|1,3x
|0,9x
(1) Dette financière nette corporate – hors dette sans recours – voir l’annexe pour plus de détails.
La dette financière nette corporate de Rubis (DFN corporate) s’est établie à 885 M€ à fin juin 2026, conduisant à un ratio DFN corporate/EBITDA de 1,3x (en hausse de + 0,3x par rapport à fin 2025 après le paiement du dividende, et en baisse de - 0,2x par rapport à juin 2025).
PERSPECTIVES – GUIDANCE 2026 RELEVÉE
Les hypothèses de travail utilisées pour établir la guidance 2026 demeurent inchangées.
Au niveau mondial, le Groupe anticipe que le maintien de prix du pétrole élevés pèsera sur la demande au second semestre. Toutefois, au niveau régional, dans les Caraïbes, l’activité restera soutenue par la poursuite du redressement en Haïti, le dynamisme du tourisme et le développement des économies du Guyana et du Suriname. En Afrique, la performance devrait continuer de bénéficier de l’amélioration des conditions de marché, ainsi que de la croissance des volumes de bitume dans la plupart des zones géographiques, tandis que la demande au Nigéria devrait être plus modérée au second semestre. En Europe, la montée en puissance des activités bitume devrait continuer de soutenir une forte croissance des volumes, quoique à des marges plus faibles, tandis que la croissance du GPL devrait progressivement se normaliser. Les développements dans la production d’électricité renouvelable devraient également s’accélérer au second semestre.
Dans ce contexte, et compte tenu du solide premier semestre et de la bonne exécution de sa stratégie par le Groupe, l’EBITDA du Groupe est désormais attendu entre 775 M€ et 825 M€ en 2026, à taux de change EUR/USD constant (1,13) et en supposant un impact IAS 29 - hyperinflation inchangé par rapport à 2025.
Rappel : ambitions 2027 de Photosol (inchangées)
- Portefeuille sécurisé 6 supérieur à 2,5 GWc
-
EBITDA consolidé
7
: 50-55 M€, dont environ 10 % de contribution d’EBITDA provenant des opérations de
farm-down
- EBITDA Power 8 : 80-85 M€
- EBITDA sécurisé 9 : 150-200 M€
NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRES
- MSCI : AA (confirmé en décembre 2025)
- Sustainalytics : 32,2 (contre 29,2 précédemment)
- ISS ESG : C+ (contre C précédemment)
- CDP : A- (contre B précédemment)
Webcast pour les investisseurs et les analystes
Date : 8 septembre 2026, 9h30
Connexion au webcast audio : https://rubis.engagestream.euronext.com/2026_half_year_results
Participants Rubis :
- Clarisse Gobin-Swiecznik, Gérante
- Marc Jacquot, Gérant, Directeur financier Groupe
-
Jean-Christian Bergeron, Gérant, Directeur Général de Rubis Énergie
Prochains événements
Point d’activité T3 et 9M 2026 : 3 novembre 2026
Résultats du T4 et de l’exercice 2026 : 11 mars 2027
|Contact presse
|Contact analystes
|RUBIS - Direction de la Communication
|RUBIS - Clémence Mignot-Dupeyrot, Directrice des Relations Investisseurs
|
Tél. : +33 (0)1 44 17 95 95
presse@rubis.fr
|
Tél. : +33 (0)1 45 01 87 44
investors@rubis.fr
Annexe
1. RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU S1
|Chiffre d’affaires (en M€)
|S1 2026
|S1 2025
|
S1 2026
vs S1 2025
|Distribution d’énergies
|4 031
|3 244
|+ 24 %
|Retail & Marketing
|3 497
|2 759
|+ 27 %
|Europe
|488
|407
|+ 20 %
|Caraïbes
|1 321
|1 136
|+ 16 %
|Afrique
|1 687
|1 216
|+ 39 %
|Support & Services
|534
|485
|+ 10 %
|Production d’électricité renouvelable
|37
|30,9
|+ 19 %
|TOTAL
|4 068
|3 275
|+ 24 %
2. CHIFFRES DU T2
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
|Chiffre d’affaires (en M€)
|T2 2026
|T2 2025
|
T2 2026
vs T2 2025
|Distribution d’énergies
|2 251
|1 557
|+ 45 %
|Retail & Marketing
|1 965
|1 338
|+ 47 %
|Europe
|258
|193
|+ 34 %
|Caraïbes
|733
|551
|+ 33 %
|Afrique
|975
|594
|+ 64 %
|Support & Services
|285
|219
|+ 30 %
|Production d’électricité renouvelable
|25
|20
|+ 23 %
|TOTAL
|2 275
|1 577
|+ 44 %
RETAIL & MARKETING : VOLUMES DE VENTE ET MARGE BRUTE PAR PRODUIT AU T2
|Volume (en milliers de m 3 )
|Marge brute (en M€)
|T2 2026
|T2 2025 (1)
|
T2 2026 vs
T2 2025
|T2 2026
|T2 2025 (2)
|
T2 2026 vs
T2 2025
|GPL
|352
|361
|- 3 %
|86
|79
|+ 8 %
|Carburants
|1 135
|1 105
|+ 3 %
|127
|107
|+ 18 %
|Bitume
|221
|154
|+ 44 %
|38
|24
|+ 58 %
|TOTAL
|1 708
|1 620
|+ 5 %
|250
|210
|+ 19 %
(1 Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 37 000 m
3
.
(2) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 1 M€.
RETAIL & MARKETING : VOLUMES DE VENTE ET MARGE BRUTE PAR RÉGION AU T2
|Volume (en milliers de m 3 )
|Marge brute (en M€)
|T2 2026
|T2 2025 (1)
|
T2 2026 vs
T2 2025
|T2 2026
|T2 2025 (2)
|
T2 2026 vs
T2 2025
|Europe
|294
|231
|+ 27 %
|66
|57
|+ 15 %
|Caraïbes
|644
|611
|+ 5 %
|83
|82
|+ 1 %
|Afrique
|769
|777
|- 1 %
|101
|71
|+ 42 %
|TOTAL
|1 708
|1 620
|+ 5 %
|250
|210
|+ 19 %
(1) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 37 000 m
3
.
(2) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 1 M€.
3. AJUSTEMENTS ET RAPPROCHEMENTS :
COMPOSITION DETTE NETTE/EBITDA HORS IFRS 16
|(en millions d’euros)
|30/06/2026
|31/12/2025
|Variation
|Dette financière nette corporate (1) (DFN corporate)
|885
|602
|+ 47 %
|EBITDA LTM (a)
|806
|741
|+ 9 %
|Charges locatives - IFRS 16 (b)
|71
|64
|+ 11 %
|EBITDA prod. Photosol (c)
|43
|42
|+ 4 %
|EBITDA avant IFRS 16 & hors prod. Photosol (a)-(b)-(c)
|691
|635
|+ 9 %
|DFN corporate/EBITDA avant IFRS 16 & hors prod. Photosol
|1,3x
|0,9x
|+ 0,3x
|Dettes projets sans recours
|581
|564
|+ 3 %
|Dette financière nette (DFN)
|1 466
|1 166
|+ 26 %
|DFN/EBITDA avant IFRS 16
|2,0x
|1,7x
|+ 0,3x
(1) Dette financière nette corporate – hors dette sans recours.
IAS 29 : IMPACT DE L’HYPERINFLATION
|S1 2026
|S1 2025
|Variation
|EBITDA (publié)
|434
|369
|+ 18 %
|Hyperinflation
|- 7
|- 5
|EBITDA (hors hyperinflation)
|427
|365
|+ 17 %
|S1 2026
|S1 2025
|Variation
|EBIT (publié)
|307
|253
|+ 21 %
|Hyperinflation
|-5
|-2
|EBIT (hors hyperinflation)
|302
|251
|+ 20 %
|S1 2026
|S1 2025
|Variation
|Résultat net, part du Groupe (publié)
|191
|163
|+ 17 %
|Hyperinflation
|6
|8
|Résultat net, part du Groupe (hors hyperinflation)
|198
|172
|+ 15 %
4. ÉTATS FINANCIERS
SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
|ACTIF (en milliers d’euros)
|30/06/2026
|31/12/2025
|Actifs non courants
|Immobilisations incorporelles
|137 897
|127 411
|Écarts d’acquisition
|1 746 295
|1 712 603
|Immobilisations corporelles
|2 089 910
|2 008 723
|Immobilisations corporelles – droits d’utilisation
|298 918
|266 639
|Participations dans les coentreprises
|24 510
|25 647
|Autres actifs financiers
|92 282
|96 405
|Impôts différés
|33 335
|21 407
|Autres actifs long terme
|176 197
|109 047
|TOTAL ACTIFS NON COURANTS (I)
|4 599 344
|4 367 882
|Actifs courants
|Stocks et en-cours
|891 400
|641 636
|Clients et autres débiteurs
|1 093 444
|803 826
|Créances d’impôt
|25 910
|24 176
|Autres actifs courants
|46 098
|31 081
|Trésorerie et équivalents de trésorerie
|639 477
|756 787
|TOTAL ACTIFS COURANTS (II)
|2 696 329
|2 257 506
|TOTAL GROUPE D'ACTIFS DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS (III)
|7 295 673
|6 625 388
|PASSIF (en milliers d'euros)
|30/06/2026
|31/12/2025
|Capitaux propres – part du Groupe
|Capital
|129 261
|129 015
|Primes liées au capital
|1 532 596
|1 532 825
|Résultats accumulés
|1 167 606
|1 142 998
|Total
|2 829 463
|2 804 838
|Intérêts minoritaires
|121 228
|115 000
|CAPITAUX PROPRES (I)
|2 950 691
|2 919 838
|Passifs non courants
|Emprunts et dettes financières
|1 454 120
|1 536 788
|Obligations locatives
|263 297
|233 792
|Consignation d'emballages
|160 684
|155 202
|Engagements envers le personnel
|49 787
|51 270
|Autres provisions
|278 260
|248 189
|Impôts différés
|67 939
|58 908
|Autres passifs long terme
|104 446
|105 870
|TOTAL PASSIFS NON COURANTS (II)
|2 378 533
|2 390 019
|Passifs courants
|Emprunts et concours bancaires (part à moins d’un an)
|651 436
|385 676
|Obligations locatives (part à moins d’un an)
|51 593
|46 920
|Fournisseurs et autres créditeurs
|1 169 015
|809 433
|Dettes d’impôt
|71 116
|53 323
|Autres passifs courants
|23 289
|20 179
|TOTAL PASSIFS COURANTS (III)
|1 966 449
|1 315 531
|TOTAL PASSIF (I + II + III)
|7 295 673
|6 625 388
Compte de résultat consolidé
|(en milliers d’euros)
|
%
2026/
2025
|30/06/2026
|30/06/2025
|CHIFFRE D’AFFAIRES NET
|+ 24 %
|4 067 523
|3 274 585
|Achats consommés
|(3 108 622)
|(2 407 831)
|Charges externes
|(303 417)
|(274 624)
|Charges de personnel
|(153 579)
|(150 566)
|Impôts et taxes
|(67 642)
|(72 109)
|RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION
|+ 18 %
|434 263
|369 455
|Autres produits de l’activité
|1 307
|1 316
|Amortissements et provisions nets
|(123 984)
|(111 203)
|Autres produits et charges d’exploitation
|(4 385)
|(6 320)
|RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
|+ 21 %
|307 201
|253 248
|Autres produits et charges opérationnels
|(452)
|2 867
|RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT QUOTE-PART DE RÉSULTAT DES COENTREPRISES
|+ 20 %
|306 749
|256 115
|Quote-part de résultat des coentreprises
|713
|764
|RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS QUOTE-PART DE RÉSULTAT DES COENTREPRISES
|+ 20 %
|307 462
|256 879
|Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie
|5 856
|5 488
|Coût de l’endettement financier brut
|(39 994)
|(37 746)
|COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET
|+ 6 %
|(34 138)
|(32 258)
|Charge d’intérêt sur obligations locatives
|(8 597)
|(7 185)
|Autres produits et charges financiers
|(7 052)
|(1 615)
|RÉSULTAT AVANT IMPÔTS
|+ 19 %
|257 675
|215 821
|Impôts sur les bénéfices
|(63 691)
|(49 549)
|RÉSULTAT NET TOTAL
|+ 17 %
|193 984
|166 272
|RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE
|+ 17 %
|191 411
|163 454
|RÉSULTAT NET, MINORITAIRES
|- 9 %
|2 573
|2 818
Tableau de flux de trésorerie consolidés
|(en milliers d’euros)
|30/06/2026
|31/12/2025
|30/06/2025
|RÉSULTAT NET TOTAL CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES
|193 984
|311 185
|166 272
|Ajustements :
|Élimination du résultat des coentreprises
|(713)
|(1 743)
|(764)
|Élimination du résultat des amortissements et provisions
|142 563
|292 353
|131 899
|Élimination des résultats de cession
|654
|(5 156)
|(6 367)
|Élimination des produits de dividende
|(1 555)
|(1 163)
|(1 160)
|Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie (1)
|8 373
|18 695
|11 509
|CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT
|343 306
|614 171
|301 389
|Élimination de la charge d’impôt
|63 691
|91 650
|49 549
|Élimination du coût de l’endettement financier net et de la charge d’intérêt sur obligations locatives
|42 745
|77 915
|39 443
|CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT
|449 742
|783 736
|390 381
|Incidence de la variation du BFR*
|(237 367)
|33 978
|(67 805)
|Impôt payé
|(53 345)
|(82 919)
|(46 337)
|FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
|159 030
|734 795
|276 239
|Incidence des variations de périmètre (trésorerie acquise – trésorerie cédée)
|111
|5 527
|5 084
|Acquisition d’actifs financiers : branche Distribution d’énergies
|(11 077)
|(10 110)
|Acquisition d’actifs financiers : branche Production d’électricité renouvelable
|(2 292)
|(3 205)
|(873)
|Cession d’actifs financiers : branche Distribution d’énergies
|596
|Cession d’actifs financiers : branche Rubis Terminal
|91 514
|39 526
|Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles
|(136 628)
|(376 105)
|(164 028)
|Variation des prêts et avances consentis
|498
|46 899
|39 601
|Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles
|2 282
|5 636
|4 112
|(Acquisition)/cession d’actifs financiers autres
|26
|(35)
|(22)
|Dividendes reçus
|3 256
|2 941
|2 755
|FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
|(132 151)
|(237 905)
|(83 955)
Tableau de flux de trésorerie consolidés (suite)
|(en milliers d’euros)
|30/06/2026
|31/12/2025
|30/06/2025
|Augmentation de capital
|17
|297
|Rachat d’actions (réduction de capital)
|(5 170)
|(Acquisitions)/cessions d’actions propres
|(674)
|1 629
|414
|Émissions d’emprunts
|489 674
|1 493 394
|531 665
|Remboursements d’emprunts
|(312 620)
|(1 514 615)
|(541 163)
|Remboursements des obligations locatives
|(30 284)
|(48 407)
|(23 384)
|Intérêts financiers nets versés (2)
|(42 189)
|(78 378)
|(42 437)
|Dividendes mis en paiement
|(244 844)
|(220 714)
|(220 713)
|Dividendes mis en paiement (participations ne donnant pas le contrôle)
|(8 467)
|(12 897)
|(9 152)
|Acquisition d’actifs financiers : branche Production d’électricité renouvelable
|(1 224)
|(6 796)
|(6 256)
|Autres flux liés aux opérations de financement
|(4 036)
|(2 396)
|(1 402)
|FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
|(154 647)
|(394 053)
|(312 428)
|Incidence de la variation des taux de change
|10 458
|(22 423)
|(26 501)
|Incidence des changements de méthodes comptables
|VARIATION DE LA TRÉSORERIE
|(117 310)
|80 414
|(146 645)
|Trésorerie des activités poursuivies
|Trésorerie d’ouverture (3)
|756 787
|676 373
|676 373
|Variation de la trésorerie
|(117 310)
|80 414
|(146 645)
|Trésorerie de clôture (3)
|639 477
|756 787
|529 728
|Dettes financières hors obligations locatives
|(2 105 556)
|(1 922 464)
|(1 934 228)
|Trésorerie nette de dettes financières
|(1 466 079)
|(1 165 677)
|(1 404 500)
(1) Dont variations de juste valeur des instruments financiers, charge IFRS 2, etc.
(2) Les intérêts financiers nets versés incluent les impacts liés aux retraitements des contrats de location (IFRS 16).
(3) Trésorerie hors concours bancaires.
|(*) Ventilation de l’incidence de la variation du BFR :
|Incidence de la variation des stocks et en-cours
|(236 773)
|Incidence de la variation des clients et autres débiteurs
|(334 711)
|Incidence de la variation des fournisseurs et autres créditeurs
|334 117
|Incidence de la variation du BFR
|(237 367)
1
Cash
-
flow opérationnel hors paiement de l’amende liée à la décision de l’Autorité de la concurrence relative à la Corse
(17 novembre 2025)
, d’un montant de 64 M€.
2 Ratio hors IFRS 16 Contrats de location. Dette hors dette sans recours au niveau des SPV de Photosol. EBITDA excluant Photosol Prod.
3 Dette hors IFRS 16 Contrats de location. Dette incluant dette sans recours au niveau des SPV de Photosol.
4 La Gérance, réunie le 4 septembre 2026, a arrêté les comptes du premier semestre 2026. Ils ont été examinés par le Conseil de Surveillance le 7 septembre 2026. Les Commissaires aux comptes ont procédé à un examen limité de ces comptes. Leur rapport sur l’information financière semestrielle sera émis le 8 septembre 2026.
5 EBITDA agrégé provenant de l’exploitation de parcs photovoltaïques via la vente d’électricité.
6 Inclut les capacités de projets prêts à construire, en construction et en exploitation.
7 EBITDA présenté dans les états financiers consolidés du groupe Rubis.
8 EBITDA agrégé provenant de l’exploitation de parcs photovoltaïques via la vente d’électricité.
9 EBITDA illustratif provenant du portefeuille de projets sécurisés.
Pièce jointe
- RUBIS: Résultats du 1er semestre 2026 - Solide performance menant à un relèvement de la guidance 2026
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