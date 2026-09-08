RUBIS: Résultats du 1er semestre 2026 - Solide performance menant à un relèvement de la guidance 2026

Paris, le 8 septembre 2026, 7h00

EBITDA de 434 M€, + 18 % sur un an, reflétant une demande soutenue, une exécution disciplinée et une gestion optimisée des stocks dans un environnement de prix pétroliers volatils et élevés, mettant en évidence la capacité du Groupe à délivrer régulièrement de solides résultats dans des conditions de marché complexes.

reflétant une demande soutenue, une exécution disciplinée et une gestion optimisée des stocks dans un environnement de prix pétroliers volatils et élevés, mettant en évidence la capacité du Groupe à délivrer régulièrement de solides résultats dans des conditions de marché complexes. Résultat net, part du Groupe de 191 M€, + 17 % sur un an, en ligne avec la performance opérationnelle.

en ligne avec la performance opérationnelle. Génération de cash-flow – Cash-flow opérationnel retraité 1 de 223 M€ au S1 2026 (contre 276 M€ au S1 2025), reflétant des besoins en fonds de roulement plus élevés dans un contexte de hausse des prix du pétrole.

– Cash-flow opérationnel retraité de (contre 276 M€ au S1 2025), reflétant des besoins en fonds de roulement plus élevés dans un contexte de hausse des prix du pétrole. Ratio dette financière nette corporate/EBITDA 2 de 1,3x à fin juin 2026 contre 1,4x au S1 2025 , confirmant la solidité du bilan de Rubis - Dette financière nette totale 3 de 1 466 M€.

, confirmant la solidité du bilan de Rubis - Dette financière nette totale de 1 466 M€. Guidance d’EBITDA 2026 relevée à 775 M€ à 825 M€ (précédemment 740 M€-790 M€), soutenue par un premier semestre solide et par la confiance dans la capacité du Groupe à saisir les opportunités de marché tout en poursuivant la bonne exécution de sa stratégie.





CHIFFRES CLÉS DU S1 2026 4

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Variation Chiffre d’affaires 4 068 3 275 + 24 % EBITDA 434 369 + 18 % Résultat net, part du Groupe 191 163 + 17 % BPA (dilué), en euros 1,85 1,58 + 17 % Cash-flow opérationnel retraité 1 223 276 - 19 % Dette financière nette (DFN) corporate/EBITDA 2 1,3x 1,4x DFN 3 /EBITDA 2,0x 2,1x

Le 8 septembre 2026, Clarisse Gobin-Swiecznik, Jean-Christian Bergeron et Marc Jacquot, Gérants, ont déclaré :

« Rubis a réalisé une solide performance au premier semestre dans un environnement de prix pétroliers volatils et élevés, portée par de bons niveaux d’activité, une exécution disciplinée et une gestion commerciale active. Dans nos activités de Distribution d’énergies et nos différentes zones géographiques, notre expertise locale approfondie et l’attention constante portée à un haut niveau de service ont soutenu des gains de parts de marché. Photosol a également franchi une étape clé avec la mise en service complète du parc solaire de Creil. Ces résultats reflètent la force de notre modèle diversifié et notre capacité à délivrer de manière régulière et efficace dans des conditions de marché complexes. Forts de ce premier semestre solide et de notre confiance dans la trajectoire opérationnelle du Groupe, nous relevons notre guidance d’EBITDA 2026. »

PERFORMANCE FINANCIÈRE DU S1 2026

États financiers consolidés au 30 juin 2026

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Variation Chiffre d’affaires 4 068 3 275 + 24 % EBITDA 434 369 + 18 % dont Distribution d’énergies 435 379 + 15 % dont Production d’électricité renouvelable 15 10 + 42 % EBIT 307 253 + 21 % dont Distribution d’énergies 329 281 + 17 % dont Production d’électricité renouvelable -5 -6 + 21 % Résultat net, part du Groupe 191 163 + 17 % BPA (dilué), en euros 1,85 1,58 + 17 % Cash-flow opérationnel 159 276 - 42 % Cash-flow opérationnel retraité (1) 223 276 - 19 % Dépenses d’investissement (capex) 137 164 - 17 % dont Distribution d’énergies 79 73 + 9 % dont Production d’électricité renouvelable 57 91 - 38 %

(1) Cash-flow opérationnel hors paiement de l’amende liée à la décision de l’Autorité de la concurrence relative à la Corse, d’un montant de 64 M€.

Le S1 2026 a enregistré une hausse de + 18 % de l’ EBITDA à 434 M€, reflétant un niveau d’activité élevé dans l’ensemble des zones géographiques, combiné à une gestion efficace des stocks dans un environnement pétrolier volatil. L’ EBIT s’est établi à 307 M€ (+ 21 % sur un an).

Au niveau du Groupe, le coût de la dette financière nette (yc intérêts IFRS16) s’est établi à 43 M€, contre 39 M€ au S1 2025, sous l’effet d’un endettement plus élevé chez Photosol en lien avec l’extension de sa capacité opérationnelle et, plus spécifiquement, la mise en service du parc solaire de Creil (200 MWc). Les autres éléments financiers se sont établis à - 7 M€ au S1, contre - 2 M€ au S1 2025, et incluent principalement des effets comptables liés à l’hyperinflation en Haïti.

Le résultat avant impôts a progressé de + 19 % à 258 M€ et le résultat net, part du Groupe a augmenté de + 17 % à 191 M€. Cette amélioration est en ligne avec la performance opérationnelle.

Les impôts se sont établis à 64 M€ au S1 2026 contre 50 M€ au S1 2025, en ligne avec la hausse du résultat avant impôts.

Le cash-flow opérationnel retraité s’est établi à 223 M€, en baisse de - 19 % par rapport au S1 2025, illustrant l’environnement de prix du pétrole plus élevés sur le semestre, qui a entraîné une augmentation du besoin en fonds de roulement. L’amende de 64 M€ liée à la décision de l’Autorité de la concurrence relative à la Corse a été enregistrée dans la variation du besoin en fonds de roulement, impactant ainsi le cash-flow opérationnel. Rubis reste confiant dans sa capacité à démontrer avec succès que cette décision est infondée tant en fait qu’en droit. Par conséquent, aucune provision n’a été comptabilisée.

Les capex se sont établis à 137 M€, dont 57 M€ dédiés à la Production d’électricité renouvelable (contre 91 M€ au S1 2025). Les 79 M€ restants se répartissent entre investissements de maintenance et investissements de croissance dans l’activité de Distribution d’énergies.

Impact d’IAS 29 : hyperinflation (impacts non cash)

Rubis a appliqué la norme IAS 29 dans les pays hyperinflationnistes (Haïti), tels que définis par les normes IFRS. L’adoption de la norme IAS 29 dans les pays hyperinflationnistes impose de retraiter leurs actifs et passifs non monétaires et leur compte de résultat pour refléter les variations du pouvoir d’achat général de leur monnaie fonctionnelle, conduisant à un gain ou une perte, incluse dans le résultat net. Par ailleurs, leurs états financiers sont convertis en euros avec le taux de change de clôture de la période concernée.

IAS 29 : impact sur les données publiées (en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Impact sur le taux de croissance EBITDA 7 5 0,4 % EBIT 5 2 1,0 % Résultat net, part du Groupe - 6 - 8 1,9 %

PERFORMANCE COMMERCIALE DU S1 2026

1. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - RETAIL & MARKETING

Volumes de vente et marge brute par produit au S1 2026

Volumes (en milliers de m 3 ) Marge brute (en M€) S1 2026 S1 2025 (1) S1 2026 vs

S1 2025 S1 2026 S1 2025 (2 ) S1 2026 vs

S1 2025 GPL 747 739 + 1 % 178 164 + 9 % Carburants 2 314 2 176 + 6 % 249 220 + 13 % Bitume 415 288 + 44 % 70 45 + 54 % TOTAL 3 476 3 203 + 9 % 497 429 + 16 %

(1) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 69 000 m 3 .

(2) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 3 M€.

Volumes de vente et marge brute par région au S1 2026

Volumes (en milliers de m 3 ) Marge brute (en M€) S1 2026 S1 2025 (1) S1 2026 vs

S1 2025 S1 2026 S1 2025 (2) S1 2026 vs

S1 2025 Europe 606 502 + 21 % 137 122 + 12 % Caraïbes 1 318 1 196 + 10 % 176 167 + 6 % Afrique 1 552 1 506 + 3 % 184 140 + 31 % TOTAL 3 476 3 203 + 9 % 497 429 + 16 %

(1) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 69 000 m 3 .

(2) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 3 M€.

Les volumes et la marge brute ont continué de progresser dans l’ensemble des régions et des catégories de produits au S1 2026.

Le GPL a enregistré une croissance rentable au premier semestre 2026, soutenue par des tendances dynamiques sur plusieurs marchés clés. En Europe, la croissance en France et en Espagne a largement compensé une demande plus faible au Portugal et en Suisse. La France et l’Espagne ont continué de bénéficier d’une forte dynamique du GPL-c, soutenue par de nouveaux gains de parts de marché, tandis que le Portugal a enregistré une activité soutenue dans l’activité de gros. En Afrique du Sud, la rentabilité s’est nettement améliorée, soutenue par la poursuite de la croissance de la base clients dans les segments conditionné et vrac, dans un contexte de forte hausse des coûts de l’électricité. Au Maroc, la demande des céramistes s’est progressivement redressée après un début d’année difficile, tandis que les marges ont bénéficié de meilleures conditions d’approvisionnement et d’une gestion commerciale disciplinée dans un contexte de pénurie de produit. Globalement, la croissance de la marge brute a dépassé l’évolution des volumes dans la plupart des zones géographiques, reflétant un mix d’activités plus rentable et une exécution efficace.

S’agissant des carburants :

L’activité retail (stations-service représentant 50 % des volumes de carburants et 50 % de la marge brute carburants du S1) a enregistré une forte croissance des volumes sur le réseau, soutenue par l’Afrique de l’Est et les Caraïbes. Les volumes totaux ont progressé de + 6 % et la marge brute de + 7 %. Les principaux moteurs ont inclus : l’Afrique de l’Est a continué de bénéficier d’une croissance soutenue du trafic et de l’amélioration progressive du cadre tarifaire, soutenant à la fois les volumes et la rentabilité ; dans les Caraïbes, le Guyana est resté l’un des principaux contributeurs à la croissance des volumes, bien que les marges aient été sous pression dans un contexte de prix du pétrole élevés, tandis qu’Haïti a poursuivi sa trajectoire de redressement, soutenue par une activité accrue du réseau et une amélioration de la rentabilité.





(stations-service représentant 50 % des volumes de carburants et 50 % de la marge brute carburants du S1) sur le réseau, soutenue par l’Afrique de l’Est et les Caraïbes. Les volumes totaux ont progressé de + 6 % et la marge brute de + 7 %. Les principaux moteurs ont inclus :

Globalement, la performance de la marge brute du retail reflète une gestion commerciale efficace, des conditions d’approvisionnement favorables et une gestion efficace des stocks dans une période de forte volatilité des prix du pétrole.

L’activité Commercial & Industriel (C&I, représentant 33 % des volumes de carburants et 30 % de la marge brute carburants du S1) a progressé de + 9 % en volumes. Les marges ont augmenté de + 19 % sur un an. Haïti a été le principal contributeur à la croissance des volumes, tandis que le Kenya a enregistré une hausse significative de sa marge, bénéficiant d’une dynamique commerciale solide et d’une forte activité clients. Ces tendances positives ont plus que compensé la pression sur les prix au Guyana, qui a continué de peser sur la rentabilité.

(C&I, représentant 33 % des volumes de carburants et 30 % de la marge brute carburants du S1) Haïti a été le principal contributeur à la croissance des volumes, tandis que le Kenya a enregistré une hausse significative de sa marge, bénéficiant d’une dynamique commerciale solide et d’une forte activité clients. Ces tendances positives ont plus que compensé la pression sur les prix au Guyana, qui a continué de peser sur la rentabilité. Le segment aviation (représentant 17 % des volumes de carburants et 18 % de la marge brute carburants) a progressé de + 3 % en volumes et de + 22 % en marge brute. Ce segment a maintenu une solide rentabilité au premier semestre. Si l’environnement concurrentiel est resté difficile au Kenya, conduisant la Société à continuer de privilégier la préservation des marges plutôt que les volumes, les Caraïbes de l’Est et les Bahamas ont continué de bénéficier d’une activité aviation soutenue et ont apporté une forte contribution à la rentabilité. Globalement, le segment a enregistré une amélioration des marges unitaires et un mix géographique plus favorable.

(représentant 17 % des volumes de carburants et 18 % de la marge brute carburants) Ce segment a maintenu une solide rentabilité au premier semestre. Si l’environnement concurrentiel est resté difficile au Kenya, conduisant la Société à continuer de privilégier la préservation des marges plutôt que les volumes, les Caraïbes de l’Est et les Bahamas ont continué de bénéficier d’une activité aviation soutenue et ont apporté une forte contribution à la rentabilité. Globalement, le segment a enregistré une amélioration des marges unitaires et un mix géographique plus favorable. Le segment lubrifiants (représentant 0,4 % des volumes de carburants et 2,2 % de la marge brute carburants) a progressé de + 19 % en volumes et de + 15 % en marge brute . Ce segment confirme son statut de nouveau moteur de croissance pour le Groupe, avec une expansion commerciale et une amélioration de son mix produits vers des offres à plus forte valeur ajoutée, en particulier en Afrique de l’Est.





Le bitume a à nouveau enregistré une solide performance, avec des volumes en hausse de + 44 % (+ 8 % hors Europe) et une marge brute en hausse de + 54 % (+ 29 % hors Europe) au premier semestre. La croissance a été portée par la poursuite du développement de l’activité en Afrique, notamment en Afrique du Sud, au Gabon et en Angola, ainsi que par la montée en puissance progressive de la nouvelle plateforme du Groupe dans le nord-ouest de l’Europe. Le segment a renforcé sa rentabilité grâce à une exécution disciplinée des projets et une gestion optimisée des stocks, tandis que la performance peut varier d’une période à l’autre, reflétant le calendrier et l’exécution des projets sur ses marchés.

2. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - SUPPORT & SERVICES

L’activité Support & Services a enregistré un chiffre d’affaires de 534 M€ (+ 10 % sur un an) au S1 2026.

Dans les Caraïbes , l’activité de trading a été dynamique, avec une hausse de + 10 % des volumes sur un an.

En Afrique , l’activité de fret de bitume a diminué en raison d’une activité interne plus élevée.

Les activités de raffinage et de logistique de la SARA présentent des modèles économiques spécifiques avec un profil de résultats stable.

3. PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE – PHOTOSOL

Données opérationnelles S1 2026 S1 2025 Variation Actifs en exploitation (MWc) 799 607 32 % Production d’électricité (GWh) 343 269 28 % Chiffre d’affaires (en M€) 37 31 19 %

Au premier semestre 2026, Photosol a installé 166 MWc, portant ses actifs en exploitation à 799 MWc, soit une progression de + 32 % sur un an. Ces mises en service incluent les dernières tranches du parc photovoltaïque de Creil, désormais pleinement opérationnel. Le portefeuille sécurisé a progressé de + 22 % sur un an pour atteindre 1,5 GWc. Le pipeline s’est établi à 5,3 GWc, en baisse de - 6 % sur un an. Le chiffre d’affaires du S1 2026 s’est établi à 37 M€, en hausse de + 19 % par rapport au S1 2025, reflétant l’expansion du portefeuille.

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE DU S1 2026

Répartition de l’EBITDA

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 Variation Europe 78 62 + 25 % Caraïbes 124 111 + 12 % Afrique 122 91 + 33 % Retail & Marketing 324 265 + 22 % Support & Services 111 114 - 2 % Production d’électricité renouvelable 15 10 + 42 % Holding - 16 - 20 - 19 % EBITDA total Groupe 434 369 + 18 %

1. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - RETAIL & MARKETING

La performance opérationnelle par région du premier semestre 2026 s’explique par les dynamiques suivantes :

l’ Europe continue de bénéficier de son positionnement solide dans le GPL et de son entrée récente dans l’activité bitume. L’EBITDA progresse de 25 %, reflétant une amélioration de l’efficacité opérationnelle combinée à un démarrage soutenu des activités bitume en Belgique. À périmètre comparable, la croissance de l’EBITDA en Europe atteint 14 % ;

continue de bénéficier de son positionnement solide dans le GPL et de son entrée récente dans l’activité bitume. L’EBITDA progresse de 25 %, reflétant une amélioration de l’efficacité opérationnelle combinée à un démarrage soutenu des activités bitume en Belgique. À périmètre comparable, la croissance de l’EBITDA en Europe atteint 14 % ; dans les Caraïbes , l’EBITDA reflète un niveau d’activité élevé combiné à l’effet positif de l’hyperinflation, conduisant à une hausse de + 12 % ;

, l’EBITDA reflète un niveau d’activité élevé combiné à l’effet positif de l’hyperinflation, conduisant à une hausse de + 12 % ; enfin, en Afrique , les conditions opérationnelles dans les carburants ont continué de s’améliorer en Afrique de l’Est. Les activités bitume ont été particulièrement dynamiques au Sénégal, au Cameroun, au Libéria et au Gabon, ainsi qu’en Afrique du Sud. L’EBITDA progresse de 33 % sur un an, reflétant la hausse des coûts de transport.





2. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - SUPPORT & SERVICES

L’activité Support & Services a enregistré un EBITDA de 111 M€ (globalement stable, à - 2 % sur un an) au S1 2026.

3. PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE – PHOTOSOL

L’EBITDA atteint 15 M€ au S1 2026, en hausse de + 42 % par rapport à 10 M€ au S1 2025. Cette variation s’explique par la montée en puissance progressive du développement des projets. L’EBITDA Power 5 atteint 25 M€ au S1 2026 contre 22 M€ au S1 2025, soit une hausse de + 13 %.

BILAN

(en millions d’euros) 30/06/2026 31/12/2025 Variation Dette financière nette (DFN) 1 466 1 166 + 26 % DFN/EBITDA 2,0x 1,7x Dette de projets sans recours 581 564 + 3 % DFN corporate (1) 885 602 + 47 % DFN corporate/EBITDA 1,3x 0,9x

(1) Dette financière nette corporate – hors dette sans recours – voir l’annexe pour plus de détails.

La dette financière nette corporate de Rubis (DFN corporate) s’est établie à 885 M€ à fin juin 2026, conduisant à un ratio DFN corporate/EBITDA de 1,3x (en hausse de + 0,3x par rapport à fin 2025 après le paiement du dividende, et en baisse de - 0,2x par rapport à juin 2025).

PERSPECTIVES – GUIDANCE 2026 RELEVÉE

Les hypothèses de travail utilisées pour établir la guidance 2026 demeurent inchangées.

Au niveau mondial, le Groupe anticipe que le maintien de prix du pétrole élevés pèsera sur la demande au second semestre. Toutefois, au niveau régional, dans les Caraïbes, l’activité restera soutenue par la poursuite du redressement en Haïti, le dynamisme du tourisme et le développement des économies du Guyana et du Suriname. En Afrique, la performance devrait continuer de bénéficier de l’amélioration des conditions de marché, ainsi que de la croissance des volumes de bitume dans la plupart des zones géographiques, tandis que la demande au Nigéria devrait être plus modérée au second semestre. En Europe, la montée en puissance des activités bitume devrait continuer de soutenir une forte croissance des volumes, quoique à des marges plus faibles, tandis que la croissance du GPL devrait progressivement se normaliser. Les développements dans la production d’électricité renouvelable devraient également s’accélérer au second semestre.

Dans ce contexte, et compte tenu du solide premier semestre et de la bonne exécution de sa stratégie par le Groupe, l’EBITDA du Groupe est désormais attendu entre 775 M€ et 825 M€ en 2026, à taux de change EUR/USD constant (1,13) et en supposant un impact IAS 29 - hyperinflation inchangé par rapport à 2025.

Rappel : ambitions 2027 de Photosol (inchangées)

Portefeuille sécurisé 6 supérieur à 2,5 GWc

supérieur à 2,5 GWc EBITDA consolidé 7 : 50-55 M€, dont environ 10 % de contribution d’EBITDA provenant des opérations de farm-down EBITDA Power 8 : 80-85 M€ EBITDA sécurisé 9 : 150-200 M€

: 50-55 M€, dont environ 10 % de contribution d’EBITDA provenant des opérations de

NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRES

MSCI : AA (confirmé en décembre 2025)

Sustainalytics : 32,2 (contre 29,2 précédemment)

ISS ESG : C+ (contre C précédemment)

CDP : A- (contre B précédemment)

Webcast pour les investisseurs et les analystes

Date : 8 septembre 2026, 9h30

Connexion au webcast audio : https://rubis.engagestream.euronext.com/2026_half_year_results

Participants Rubis :

Clarisse Gobin-Swiecznik, Gérante

Marc Jacquot, Gérant, Directeur financier Groupe

Jean-Christian Bergeron, Gérant, Directeur Général de Rubis Énergie





Prochains événements

Point d’activité T3 et 9M 2026 : 3 novembre 2026

Résultats du T4 et de l’exercice 2026 : 11 mars 2027

Contact presse Contact analystes RUBIS - Direction de la Communication RUBIS - Clémence Mignot-Dupeyrot, Directrice des Relations Investisseurs Tél. : +33 (0)1 44 17 95 95



presse@rubis.fr Tél. : +33 (0)1 45 01 87 44



investors@rubis.fr

Annexe

1. RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU S1

Chiffre d’affaires (en M€) S1 2026 S1 2025 S1 2026

vs S1 2025 Distribution d’énergies 4 031 3 244 + 24 % Retail & Marketing 3 497 2 759 + 27 % Europe 488 407 + 20 % Caraïbes 1 321 1 136 + 16 % Afrique 1 687 1 216 + 39 % Support & Services 534 485 + 10 % Production d’électricité renouvelable 37 30,9 + 19 % TOTAL 4 068 3 275 + 24 %

2. CHIFFRES DU T2

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Chiffre d’affaires (en M€) T2 2026 T2 2025 T2 2026

vs T2 2025 Distribution d’énergies 2 251 1 557 + 45 % Retail & Marketing 1 965 1 338 + 47 % Europe 258 193 + 34 % Caraïbes 733 551 + 33 % Afrique 975 594 + 64 % Support & Services 285 219 + 30 % Production d’électricité renouvelable 25 20 + 23 % TOTAL 2 275 1 577 + 44 %

RETAIL & MARKETING : VOLUMES DE VENTE ET MARGE BRUTE PAR PRODUIT AU T2

Volume (en milliers de m 3 ) Marge brute (en M€) T2 2026 T2 2025 (1) T2 2026 vs

T2 2025 T2 2026 T2 2025 (2) T2 2026 vs

T2 2025 GPL 352 361 - 3 % 86 79 + 8 % Carburants 1 135 1 105 + 3 % 127 107 + 18 % Bitume 221 154 + 44 % 38 24 + 58 % TOTAL 1 708 1 620 + 5 % 250 210 + 19 %

(1 Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 37 000 m 3 .

(2) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 1 M€.

RETAIL & MARKETING : VOLUMES DE VENTE ET MARGE BRUTE PAR RÉGION AU T2

Volume (en milliers de m 3 ) Marge brute (en M€) T2 2026 T2 2025 (1) T2 2026 vs

T2 2025 T2 2026 T2 2025 (2) T2 2026 vs

T2 2025 Europe 294 231 + 27 % 66 57 + 15 % Caraïbes 644 611 + 5 % 83 82 + 1 % Afrique 769 777 - 1 % 101 71 + 42 % TOTAL 1 708 1 620 + 5 % 250 210 + 19 %

(1) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 37 000 m 3 .

(2) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 1 M€.

3. AJUSTEMENTS ET RAPPROCHEMENTS :

COMPOSITION DETTE NETTE/EBITDA HORS IFRS 16

(en millions d’euros) 30/06/2026 31/12/2025 Variation Dette financière nette corporate (1) (DFN corporate) 885 602 + 47 % EBITDA LTM (a) 806 741 + 9 % Charges locatives - IFRS 16 (b) 71 64 + 11 % EBITDA prod. Photosol (c) 43 42 + 4 % EBITDA avant IFRS 16 & hors prod. Photosol (a)-(b)-(c) 691 635 + 9 % DFN corporate/EBITDA avant IFRS 16 & hors prod. Photosol 1,3x 0,9x + 0,3x Dettes projets sans recours 581 564 + 3 % Dette financière nette (DFN) 1 466 1 166 + 26 % DFN/EBITDA avant IFRS 16 2,0x 1,7x + 0,3x

(1) Dette financière nette corporate – hors dette sans recours.

IAS 29 : IMPACT DE L’HYPERINFLATION

S1 2026 S1 2025 Variation EBITDA (publié) 434 369 + 18 % Hyperinflation - 7 - 5 EBITDA (hors hyperinflation) 427 365 + 17 %

S1 2026 S1 2025 Variation EBIT (publié) 307 253 + 21 % Hyperinflation -5 -2 EBIT (hors hyperinflation) 302 251 + 20 %

S1 2026 S1 2025 Variation Résultat net, part du Groupe (publié) 191 163 + 17 % Hyperinflation 6 8 Résultat net, part du Groupe (hors hyperinflation) 198 172 + 15 %

4. ÉTATS FINANCIERS

SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE

ACTIF (en milliers d’euros) 30/06/2026 31/12/2025 Actifs non courants Immobilisations incorporelles 137 897 127 411 Écarts d’acquisition 1 746 295 1 712 603 Immobilisations corporelles 2 089 910 2 008 723 Immobilisations corporelles – droits d’utilisation 298 918 266 639 Participations dans les coentreprises 24 510 25 647 Autres actifs financiers 92 282 96 405 Impôts différés 33 335 21 407 Autres actifs long terme 176 197 109 047 TOTAL ACTIFS NON COURANTS (I) 4 599 344 4 367 882 Actifs courants Stocks et en-cours 891 400 641 636 Clients et autres débiteurs 1 093 444 803 826 Créances d’impôt 25 910 24 176 Autres actifs courants 46 098 31 081 Trésorerie et équivalents de trésorerie 639 477 756 787 TOTAL ACTIFS COURANTS (II) 2 696 329 2 257 506 TOTAL GROUPE D'ACTIFS DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS (III) 7 295 673 6 625 388

PASSIF (en milliers d'euros) 30/06/2026 31/12/2025 Capitaux propres – part du Groupe Capital 129 261 129 015 Primes liées au capital 1 532 596 1 532 825 Résultats accumulés 1 167 606 1 142 998 Total 2 829 463 2 804 838 Intérêts minoritaires 121 228 115 000 CAPITAUX PROPRES (I) 2 950 691 2 919 838 Passifs non courants Emprunts et dettes financières 1 454 120 1 536 788 Obligations locatives 263 297 233 792 Consignation d'emballages 160 684 155 202 Engagements envers le personnel 49 787 51 270 Autres provisions 278 260 248 189 Impôts différés 67 939 58 908 Autres passifs long terme 104 446 105 870 TOTAL PASSIFS NON COURANTS (II) 2 378 533 2 390 019 Passifs courants Emprunts et concours bancaires (part à moins d’un an) 651 436 385 676 Obligations locatives (part à moins d’un an) 51 593 46 920 Fournisseurs et autres créditeurs 1 169 015 809 433 Dettes d’impôt 71 116 53 323 Autres passifs courants 23 289 20 179 TOTAL PASSIFS COURANTS (III) 1 966 449 1 315 531 TOTAL PASSIF (I + II + III) 7 295 673 6 625 388

Compte de résultat consolidé

(en milliers d’euros) %

2026/

2025 30/06/2026 30/06/2025 CHIFFRE D’AFFAIRES NET + 24 % 4 067 523 3 274 585 Achats consommés (3 108 622) (2 407 831) Charges externes (303 417) (274 624) Charges de personnel (153 579) (150 566) Impôts et taxes (67 642) (72 109) RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION + 18 % 434 263 369 455 Autres produits de l’activité 1 307 1 316 Amortissements et provisions nets (123 984) (111 203) Autres produits et charges d’exploitation (4 385) (6 320) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT + 21 % 307 201 253 248 Autres produits et charges opérationnels (452) 2 867 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT QUOTE-PART DE RÉSULTAT DES COENTREPRISES + 20 % 306 749 256 115 Quote-part de résultat des coentreprises 713 764 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS QUOTE-PART DE RÉSULTAT DES COENTREPRISES + 20 % 307 462 256 879 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 5 856 5 488 Coût de l’endettement financier brut (39 994) (37 746) COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET + 6 % (34 138) (32 258) Charge d’intérêt sur obligations locatives (8 597) (7 185) Autres produits et charges financiers (7 052) (1 615) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS + 19 % 257 675 215 821 Impôts sur les bénéfices (63 691) (49 549) RÉSULTAT NET TOTAL + 17 % 193 984 166 272 RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE + 17 % 191 411 163 454 RÉSULTAT NET, MINORITAIRES - 9 % 2 573 2 818

Tableau de flux de trésorerie consolidés

(en milliers d’euros) 30/06/2026 31/12/2025 30/06/2025 RÉSULTAT NET TOTAL CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 193 984 311 185 166 272 Ajustements : Élimination du résultat des coentreprises (713) (1 743) (764) Élimination du résultat des amortissements et provisions 142 563 292 353 131 899 Élimination des résultats de cession 654 (5 156) (6 367) Élimination des produits de dividende (1 555) (1 163) (1 160) Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie (1) 8 373 18 695 11 509 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 343 306 614 171 301 389 Élimination de la charge d’impôt 63 691 91 650 49 549 Élimination du coût de l’endettement financier net et de la charge d’intérêt sur obligations locatives 42 745 77 915 39 443 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 449 742 783 736 390 381 Incidence de la variation du BFR* (237 367) 33 978 (67 805) Impôt payé (53 345) (82 919) (46 337) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 159 030 734 795 276 239 Incidence des variations de périmètre (trésorerie acquise – trésorerie cédée) 111 5 527 5 084 Acquisition d’actifs financiers : branche Distribution d’énergies (11 077) (10 110) Acquisition d’actifs financiers : branche Production d’électricité renouvelable (2 292) (3 205) (873) Cession d’actifs financiers : branche Distribution d’énergies 596 Cession d’actifs financiers : branche Rubis Terminal 91 514 39 526 Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (136 628) (376 105) (164 028) Variation des prêts et avances consentis 498 46 899 39 601 Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 2 282 5 636 4 112 (Acquisition)/cession d’actifs financiers autres 26 (35) (22) Dividendes reçus 3 256 2 941 2 755 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (132 151) (237 905) (83 955)

Tableau de flux de trésorerie consolidés (suite)

(en milliers d’euros) 30/06/2026 31/12/2025 30/06/2025 Augmentation de capital 17 297 Rachat d’actions (réduction de capital) (5 170) (Acquisitions)/cessions d’actions propres (674) 1 629 414 Émissions d’emprunts 489 674 1 493 394 531 665 Remboursements d’emprunts (312 620) (1 514 615) (541 163) Remboursements des obligations locatives (30 284) (48 407) (23 384) Intérêts financiers nets versés (2) (42 189) (78 378) (42 437) Dividendes mis en paiement (244 844) (220 714) (220 713) Dividendes mis en paiement (participations ne donnant pas le contrôle) (8 467) (12 897) (9 152) Acquisition d’actifs financiers : branche Production d’électricité renouvelable (1 224) (6 796) (6 256) Autres flux liés aux opérations de financement (4 036) (2 396) (1 402) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (154 647) (394 053) (312 428) Incidence de la variation des taux de change 10 458 (22 423) (26 501) Incidence des changements de méthodes comptables VARIATION DE LA TRÉSORERIE (117 310) 80 414 (146 645) Trésorerie des activités poursuivies Trésorerie d’ouverture (3) 756 787 676 373 676 373 Variation de la trésorerie (117 310) 80 414 (146 645) Trésorerie de clôture (3) 639 477 756 787 529 728 Dettes financières hors obligations locatives (2 105 556) (1 922 464) (1 934 228) Trésorerie nette de dettes financières (1 466 079) (1 165 677) (1 404 500)

(1) Dont variations de juste valeur des instruments financiers, charge IFRS 2, etc.

(2) Les intérêts financiers nets versés incluent les impacts liés aux retraitements des contrats de location (IFRS 16).

(3) Trésorerie hors concours bancaires.

(*) Ventilation de l’incidence de la variation du BFR : Incidence de la variation des stocks et en-cours (236 773) Incidence de la variation des clients et autres débiteurs (334 711) Incidence de la variation des fournisseurs et autres créditeurs 334 117 Incidence de la variation du BFR (237 367)

1 Cash - flow opérationnel hors paiement de l’amende liée à la décision de l’Autorité de la concurrence relative à la Corse (17 novembre 2025) , d’un montant de 64 M€.

2 Ratio hors IFRS 16 Contrats de location. Dette hors dette sans recours au niveau des SPV de Photosol. EBITDA excluant Photosol Prod.

3 Dette hors IFRS 16 Contrats de location. Dette incluant dette sans recours au niveau des SPV de Photosol.

4 La Gérance, réunie le 4 septembre 2026, a arrêté les comptes du premier semestre 2026. Ils ont été examinés par le Conseil de Surveillance le 7 septembre 2026. Les Commissaires aux comptes ont procédé à un examen limité de ces comptes. Leur rapport sur l’information financière semestrielle sera émis le 8 septembre 2026.

5 EBITDA agrégé provenant de l’exploitation de parcs photovoltaïques via la vente d’électricité.

6 Inclut les capacités de projets prêts à construire, en construction et en exploitation.

7 EBITDA présenté dans les états financiers consolidés du groupe Rubis.

8 EBITDA agrégé provenant de l’exploitation de parcs photovoltaïques via la vente d’électricité.

9 EBITDA illustratif provenant du portefeuille de projets sécurisés.

Pièce jointe