Rubis: plombé par une révision d'objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Rubis dévisse de 8% après une révision de ses perspectives financières pour 2024, le groupe spécialisé dans le domaine de l'énergie attendant ainsi un RBE entre 675 et 725 millions d'euros, contre 725 à 775 millions précédemment.



Cette révision est due à une combinaison de facteurs macroéconomiques et d'impacts opérationnels, parmi lesquels la récente escalade des conflits au Moyen-Orient et une activité de transport maritime à un niveau inférieur à celui anticipé.



Le résultat financier étant attendu au-dessus des estimations précédentes, compensant partiellement la sous-performance du RBE, Rubis anticipe désormais un résultat net part du groupe entre 340 et 375 millions, et non plus 'stable' à 354 millions par rapport à 2023.





Valeurs associées RUBIS 22,76 EUR Euronext Paris -9,18%