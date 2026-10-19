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Rubis : le passage en Société Anonyme relance l'intérêt spéculatif du titre
information fournie par AOF 19/10/2026 à 11:11

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(Zonebourse.com) - Rubis ( 2,77% à 36,32 euros) prend la première place du SBF 120 ce lundi matin après l'annonce de son projet de transformation en une Société Anonyme (SA). Elle sera dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance. "Après un examen approfondi de cette proposition, le conseil de surveillance a considéré que celle-ci était conforme à l'intérêt social de Rubis et de ses actionnaires et, en conséquence, a émis un avis favorable à l'unanimité sur le projet de transformation présenté par la gérance", explique le groupe dans un communiqué.

Quatre piliers stratégiques pour la nouvelle structure

La transformation du distributeur de solutions énergétiques et de mobilité en Société Anonyme permettrait notamment :

- une continuité managériale forte autour de Jean-Christian Bergeron, appelé à présider le directoire aux côtés de Marc Jacquot (responsable finance, IT et des énergies renouvelables) et Fred Royer (chargé des activités bitume & développement commercial), afin de poursuivre le développement de Rubis en tant qu'acteur de référence du secteur ;

- un statut boursier renforcé grâce à une structure juridique simplifiée, améliorant la lisibilité du groupe ainsi que son attractivité auprès d'un large bassin d'investisseurs ;

- un actionnariat stable : les anciens associés commandités (ceux qui dirigent l'entreprise, la gérance) devenant des actionnaires de référence et s'engageant à conserver leurs titres pendant deux ans, indépendamment de toute fonction de direction opérationnelle ;

- une flexibilité stratégique et financière accrue pour saisir de nouvelles opportunités de développement et de croissance externe.

Une indemnisation en actions pour les commandités

La transformation entraînera pour les associés commandités la perte de leurs droits spécifiques. En contrepartie, ils recevront 12,7 millions d'actions Rubis nouvellement émises. Cette compensation respecte les estimations du cabinet Ledouble, expert indépendant mandaté par le conseil de surveillance.

Un profil de cible idéale pour Bolloré selon les analystes

Pour Baader Europe, "les associés commandités qui ne possèdent que 2,3% du capital et qui recevront ces actions nouvelles, porteront leur part à 13%. Cela fera d'eux un actionnaire de référence fragile et apparemment vendeur, puisqu'ils s'engagent à conserver leurs titres pendant deux ans seulement. Bolloré subira une légère dilution de sa participation (de 6% à 5,3%), mais l'essentiel est que Rubis devient désormais une cible facile pour renforcer ses activités de logistique et de distribution pétrolière."

Le bureau de recherche financière explique que la transformation de Rubis du statut de société en commandite par actions (SCA) en société anonyme (SA) ouvre la voie à une prise de contrôle par Bolloré. Nous devrions donc observer une très légère réaction négative ce matin sur le titre Bolloré en raison de cette dilution, et nous réitérons notre position prudente sur l'action en raison des risques juridiques importants". De fait, l'action Bolloré cède 0,6%.

Sur le plan de la gouvernance, le conseil de surveillance conserverait ses 11 membres actuels et serait élargi pour accueillir Jacques Riou et Clarisse Gobin-Swiecznik tandis que Marc-Olivier Laurent en garderait la présidence.

Conditions à remplir

Pour que cette transformation soit réalisée, deux conditions doivent être remplies :

- L'accord de l'AMF (l'Autorité des marchés financiers), qui doit confirmer qu'aucune offre publique de retrait n'est obligatoire.

- Le vote favorable des actionnaires, prévu lors de l'Assemblée Générale du 9 décembre 2026.

Commentant cette annonce, Portzamparc explique que "réclamé par de nombreux investisseurs depuis des années, ce changement de structure est surprenant car les fondateurs l'ont toujours présenté comme l'une des raisons du succès du développement du groupe. Cette évolution est présentée comme visant à simplifier la gouvernance du groupe, à assurer la continuité managériale et à renforcer son attractivité auprès des investisseurs, tout en lui offrant davantage de flexibilité stratégique et financière notamment dans le cadre du M&A (pour rappel une opération majeure avec Puma Energy avait été évoquée il y a quelques mois)". Le bureau d'études souligne que "cette annonce devrait évidemment relancer un aspect spéculatif fort sur un titre qui se traite seulement 11,0x le PER et 9,3x l'EBIT 2026, malgré la dilution de 12% induite par l'opération."

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/10/2026 à 11:11:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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