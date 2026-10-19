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Emeutes urbaines : Casino promet de soutenir ses franchisés touchés par les dégradations
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 16:42

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Le groupe Casino ( 0,39%) s'engage à accompagner les franchisés de ses différentes enseignes touchés par les violences du week-end. Son directeur général, Philippe Palazzi, a assuré auprès de l'AFP que le distributeur mobiliserait tous les moyens à sa disposition pour permettre aux commerçants concernés de reprendre leur activité et préserver leur situation financière.

Selon Philippe Palazzi, près de 50 magasins du groupe ont été attaqués en France, dont 32 pillés, parmi les enseignes Casino, Monoprix, Franprix, Naturalia, Vival et Spar.

Le dirigeant rappelle que 85% des 6 500 points de vente du groupe sont exploités par des commerçants indépendants, qui ont investi leurs propres fonds dans leur activité. Il affirme qu'aucun franchisé du réseau ne sera laissé en situation de faillite à la suite de ces événements.

Dès le week-end, Casino a déployé plusieurs dispositifs d'accompagnement pour sécuriser les commerces endommagés, faciliter les dépôts de plainte et organiser les constats nécessaires aux démarches auprès des assurances. Les franchisés ont également été invités à documenter les dégâts, notamment à l'aide de photographies. Des cellules de soutien psychologique ont par ailleurs été activées.

Sur le plan opérationnel, des cellules de crise logistiques ont été mises en place afin d'accélérer le réapprovisionnement des magasins et de permettre une reprise rapide de leur activité. Le groupe a également sollicité ses fournisseurs pour intervenir sur les équipements endommagés, notamment les installations frigorifiques et les systèmes d'encaissement.

La principale préoccupation reste toutefois la trésorerie des commerçants. Casino envisage ainsi de reporter certaines échéances de paiement liées à la reconstitution des stocks, afin de limiter les sorties de trésorerie immédiates.

Philippe Palazzi souligne que les franchisés doivent continuer à faire face à leurs charges fixes, notamment les loyers et les cotisations sociales, malgré les perturbations de leur activité. Le directeur général appelle également les pouvoirs publics à mettre en place des mesures de soutien destinées à l'ensemble des commerçants affectés par ces violences.

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