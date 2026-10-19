Episode méditerranéen: huit départements en vigilance orange mardi

A Montpellier le 30 septembre 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Huit départements du Sud-Est, de l'Hérault à la Corse, seront placés mardi en vigilance orange pluie-inondations et orages en raison d'un épisode méditerranéen, a indiqué Météo-France.

Lundi après-midi, seuls l'Hérault, le Gard et la Lozère restent en vigilance orange, Météo-France ayant levé l'alerte pour les Bouches-du-Rhône et le Var.

Mais les fortes pluies devraient reprendre dans ces deux départements de Provence-Alpes-Côte-d'Azur mardi. En vigilance orange aussi mardi: l'Ardèche, la Lozère et le Vaucluse, ainsi que la Haute-Corse.

L'épisode pluvieux, qui a commencé lundi matin, va devenir "très actif" entre lundi après-midi et mardi matin du Languedoc au sud Paca, gagnant la Corse en fin de journée mardi, décrit Météo-France.

Sur les départements du Gard, de l'Hérault et de la Lozère, des cumuls de pluie de 120 à 150 mml en moins de 3 heures sont attendus, et jusqu'à 250 mm sous les plus forts orages stationnaires.

"Un passage en vigilance rouge ne peut être totalement exclu à ce stade" pour le Languedoc, ajoute Météo-France dans son bulletin de 16H00.

Les autorités ont ordonné aux habitants d'une centaine de communes du littoral de se confiner chez eux.

L'Hérault et le Gard avaient été placés en vigilance rouge aux pluie-inondations le 30 septembre, alors que les épisodes météo exceptionnels se multiplient sous l'effet du réchauffement climatique.

Crèches fermées

Une cellule de crise a été activée dans les préfectures du Gard et de l'Hérault.

A Nîmes, la mairie a ainsi annoncé avoir fermé les crèches et centres de loisirs à 16H00, jusqu'à mardi 12H00.

A Montpellier, "le risque local de crues étant très important en fin de journée et cette nuit", selon la mairie, et le Lez étant déjà en alerte orange crue, les équipements recevant du public ont été fermés dès 15H00.

Deux gymnases ont été ouverts pour accueillir les personnes les plus vulnérables, notamment les sans-abri.

En région Paca, l'épisode méditerranéen "va s'intensifier dans la nuit et mardi avec des averses orageuses pouvant donner 30 à 50 mm voire 80 mm en peu de temps", selon le prévisionniste, qui évoque aussi la possibilité de grêle, de fortes rafales de vent et de phénomènes tourbillonnaires.

En Corse aussi les plus fortes pluies sont attendues dans la nuit.

Cet épisode méditerranéen, qui doit se poursuivre jusqu'à mardi, est lié à une goutte froide nommée "Adam" en Espagne, qui fait face à des pluies torrentielles lundi après des inondations qui ont déjà coûté la vie à deux personnes.