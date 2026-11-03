Rubis-Hausse du CA et de la marge brute au T3, le titre grimpe

(Actualisé avec commentaire d'analyste et cours en Bourse)

Rubis RUBF.PA grimpe en Bourse mardi après avoir fait état d'un bond de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, porté par la croissance des volumes et des marges dans les activités de distribution d’énergies, dans un contexte de hausses des prix du pétrole.

À la Bourse de Paris, vers 08h30 GMT, l'action progressait de 2,86% à 35,86 euros, signant l'une des meilleures performances de l'indice SBF 120 .SBF120 , en repli de 0,58% au même moment.

Le chiffre d'affaires du groupe spécialisé dans le stockage, la distribution et le négoce de produits pétroliers est ressorti à 2,28 milliards d'euros pour la période juillet-septembre, en hausse de 44% sur un an.

Dans la distribution d'énergies, la marge brute totale a grimpé de 10% sur un an pour atteindre 228 millions d'euros.

Nicolas Royot, analyste financier chez Portzamparc, souligne dans une note que la croissance a été portée par l'activité "bitume" de Rubis, avec notamment la "montée en puissance" de la plateforme du groupe en Europe du Nord-Ouest, ainsi que par la demande en Afrique.

Le courtier souligne également les résultats supérieurs à ses attentes pour la filiale Photosol de Rubis, et notamment la cession de 49% du parc solaire de Creil (Oise) à la Banque des Territoires, le premier "farm down solaire" du groupe.

"Encore un trimestre solide, qui valide la guidance (relevée au premier semestre)", résume Nicolas Royot, tout en précisant que "la hausse des prix commence à peser logiquement sur la demande".

Rubis, qui avait relevé en septembre son objectif 2026 de résultat opérationnel, a par ailleurs confirmé ses perspectives annuelles.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)