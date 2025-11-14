 Aller au contenu principal
Rubis Energie met en place un crédit syndiqué inaugural de €1,1 md
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 07:12

Rubis RUBF.PA a annoncé vendredi la mise en place d'un crédit syndiqué inaugural d’un montant total de 1,1 milliard d’euros par sa filiale Rubis Energie, destiné au refinancement d’une partie de sa dette existante et au financement de ses activités.

Ce financement se compose d'un prêt amortissable de 250 millions d’euros d’une maturité de 5 ans, d'un prêt non amortissable de 350 millions d’euros d’une maturité de 5 ans, d'une ligne de crédit revolving de 500 millions d’euros et d'une capacité additionnelle non engagée "accordéon" pouvant aller jusqu’à 300 millions d’euros, selon un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

