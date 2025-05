Rubis: démission du président du conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Rubis annonce que Nils Christian Bergene a décidé de quitter ses fonctions de président et de membre du conseil de surveillance. Prenant acte de sa démission, le conseil a désigné Marc-Olivier Laurent comme nouveau président avec effet immédiat.



Par ailleurs, le groupe reçu de la part de la Compagnie Nationale de Navigation, actionnaire détenant plus de 9% de son capital social, une demande d'inscription à l'ordre du jour de deux projets de nominations à son conseil de surveillance.



La CNN propose ainsi les nominations de Patrick Molis et d'Anne Lauvergeon comme membres du conseil pour trois ans, des candidatures accueillies favorablement par la gérance et qui seront examinées par le conseil en vue d'émettre un avis.





Valeurs associées RUBIS 29,7800 EUR Euronext Paris -2,36%