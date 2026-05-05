Rubis : CA en hausse de 6% au T1, objectifs 2026 confirmés

Rubis RUBF.PA a fait état mardi d'une hausse de 6% sur un an de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 1,79 milliard d'euros, portée par une progression des volumes et des marges dans ses activités de distribution d'énergies.

"Malgré un contexte de tensions géopolitiques accrues, nous n'avons constaté à ce jour aucun impact significatif sur nos activités, au-delà d'achats de précaution limités en fin de trimestre", ont déclaré Clarisse Gobin-Swiecznik, Jean-Christian Bergeron et Marc Jacquot, gérants de Rubis, dans un communiqué.

Le groupe spécialisé dans le stockage, la distribution et le négoce de produits pétroliers a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour 2026.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)