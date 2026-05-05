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Surplus fiscaux sur les carburants : l'Etat va publier "tous les 10 jours" ce que rapportent les taxes
information fournie par Boursorama avec Media Services 05/05/2026 à 08:53

L'annonce a été faite par le Premier ministre, Sébastien Lecornu.

(illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

(illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

Opération "transparence". En plein débat sur les profits générés par la flambée des cours de l'énergie, le gouvernement va communiquer "tous les dix jours" sur les surplus fiscaux générés par la hausse des prix des carburants, issue elle-même du conflit au Moyen-Orient, a annoncé lundi soir Sébastien Lecornu.

"La crise énergétique liée à la guerre en Iran ne doit enrichir personne. L’État joue la transparence : tous les 10 jours, nous publierons ce que rapportent les taxes sur les carburants" , a écrit le Premier ministre sur le réseau social X.

À date, sur mars-avril, la flambée des prix à la pompe a engendré 190 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires par rapport à la même période de l'an dernier, a-t-il précisé.

Moins d'accises, mais "plus de TVA"

Les Français consomment moins, ce qui engendre "moins de taxes fixes (accises)", mais les prix sont plus élevés, ce qui génère "plus de TVA", "le résultat est un surplus de recettes" qui financera "intégralement" les aides promises aux secteurs touchés et aux "grands rouleurs", a encore expliqué le chef du gouvernement. Le surplus "ne sera pas 'conservé' par l’État: il financera intégralement les 380 millions d'euros d'aides déjà annoncées", a ajouté M. Lecornu.

L'annonce est intervenue le même jour que les précisions apportées concernant le dispositif d'aide grands rouleurs. L'indemnité de 50 euros pourra ainsi être demandé dès mercredi 27 mai, sous conditions de ressources. Le coup de pouce vise près de trois millions de travailleurs modestes, qui effectuent "plus de 15 kilomètres par trajet et par jour entre leur domicile et leur lieu de travail ou plus de 8.000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle".

2 commentaires

  • 09:39

    Parce-que en période pré électorale il est plus important, hélas, pour "nos dirigeants" de faire une fois de plus de la câlinothérapie !

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