Rubio entame une tournée dans le Golfe alors que ses alliés, sceptiques quant à l'accord avec l'Iran, cherchent des réponses

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* Le chef de la diplomatie américaine s'était largement tenu à l'écart des discussions sur l'Iran ces dernières semaines

* Les alliés du Moyen-Orient se montrent sceptiques face au projet de fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars destiné à l’Iran

* Sa mission dans le Golfe devrait durer trois jours

* Rubio a rencontré de hauts responsables des Émirats arabes unis

* L'accès aux installations nucléaires ne sera abordé que dans l'accord final avec les États-Unis, affirme l'Iran

* Des pourparlers de réconciliation régionale sont attendus

(Ajout des discussions sur Ormuz au paragraphe 10, des discussions de réconciliation au paragraphe 12, modification du titre) par Gram Slattery

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio s’est entretenu mercredi avec de hauts responsables des Émirats arabes unis dans le cadre d’une tournée au Moyen-Orient, cherchant à rassurer les alliés du Golfe qui jugent l’accord de paix proposé avec l’Iran trop indulgent envers un État qui les a attaqués lors de la guerre .

L'accord américano-iranien conclu la semaine dernière — le premier signé par un président américain et un président iranien depuis la révolution islamique de 1979 en Iran — prévoit la création d'un fonds de 300 milliards de dollars et la levée de certaines sanctions.

Arrivé mardi soir à Abou Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, pour une tournée de trois jours dans le Golfe, région riche en pétrole, Rubio entreprend sa première mission diplomatique de haut niveau concernant l’accord visant à mettre fin à la guerre de quatre mois menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Rubio a participé à un déjeuner de travail avec le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ainsi qu’avec d’autres personnalités de haut rang, notamment le conseiller à la sécurité nationale, le cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, et le ministre des Affaires étrangères, le cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

RUBIO ABORDERA LES PRÉOCCUPATIONS RÉGIONALES

Interrogé à son arrivée sur son intention d’aborder les inquiétudes des alliés concernant cet accord, Rubio a déclaré aux journalistes: "Ce sujet sera très certainement abordé lors de ces discussions." Il a ajouté qu’ils discuteraient également de questions non couvertes par le protocole d’accord.

Le chef de la diplomatie américaine s’est largement tenu à l’écart des discussions relatives à l’Iran ces dernières semaines, le vice-président JD Vance ayant pris le relais pour mener une série de pourparlers avec ses homologues iraniens ce week-end en Suisse.

Outre les Émirats arabes unis, M. Rubio se rend également au Koweït et à Bahreïn. Ces trois pays abritent des bases militaires américaines stratégiques et ont été touchés par une vague de missiles iraniens, qui a fait des victimes parmi la population civile.

Les Émirats arabes unis sont confrontés à des difficultés économiques particulièrement graves, la guerre ayant poussé certains expatriés, qui constituent le cœur de leur économie non pétrolière, à fuir ce centre financier mondial qui se targue pourtant de sa stabilité dans un Moyen-Orient instable.

Le Premier ministre qatari, le cheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, s’est rendu mercredi à Mascate pour s’entretenir avec Oman au sujet du lancement de négociations impliquant l’Iran, l’Irak et les États arabes du Golfe concernant le détroit d’Ormuz, a déclaré à Reuters un diplomate informé de ces discussions. Ces discussions sont distinctes des pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran.

Le détroit d’Ormuz, voie de transit vitale pour environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié, est fortement perturbé depuis que les États-Unis et Israël ont lancé une guerre contre l’Iran le 28 février, ce qui a freiné le trafic maritime commercial et ébranlé les marchés énergétiques mondiaux.

Par ailleurs, des pourparlers de réconciliation régionale devraient se tenir à Riyad entre l’Iran, les États arabes du Golfe et éventuellement d’autres pays de la région.

Les déclarations de Rubio lors de sa tournée dans la région seront scrutées de près afin de voir comment cet homme, autrefois connu pour ses positions bellicistes à l’égard de l’Iran, présente un accord que de nombreux républicains du Congrès considèrent comme une capitulation .

Rubio et Vance, tous deux anciens sénateurs américains, sont largement considérés au sein du Parti républicain comme des candidats potentiels à la succession de Trump.

LE PROGRAMME NUCLÉAIRE IRANIEN

La mission de Rubio est délicate: s’il doit défendre un accord préliminaire que Trump soutient fermement, il doit également répondre de manière crédible aux préoccupations de ses homologues du Golfe.

L’Iran et les États-Unis ont signé la semaine dernière un protocole d’accord en 14 points définissant les grandes lignes d’un accord de principe visant à mettre fin au conflit. Cet accord provisoire a ouvert la voie à 60 jours de négociations destinées à régler les détails les plus épineux, notamment les questions liées auprogramme nucléaire iranien.

L’une des questions centrales des négociations porte sur le sort de l’uranium hautement enrichi de l’Iran , notamment les matières enrichies jusqu’à 60 % de pureté, à deux doigts des quelque 90 % requis pour la fabrication d’armes. Téhéran affirme que son programme nucléaire est destiné à des fins pacifiques.

Les alliés régionaux des États-Unis craignent tout particulièrement que l’Iran n’utilise le fonds de reconstruction proposé, d’un montant de 300 milliards de dollars, pour reconstruire son armée. L’accord n’aborde pas non plus la question de la capacité de Téhéran en matière de missiles balistiques, ce qui préoccupe les États du Golfe, qui ont été touchés par des missiles et des drones iraniens pendant la guerre.