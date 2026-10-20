RTX grimpe après ses résultats, les analystes séduits

Le géant américain de l'aéronautique et de la défense a publié des trimestriels supérieurs aux attentes du marché grâce à la vigueur de ses trois divisions. Les analystes saluent la performance opérationnelle, tout en soulignant l'effet favorable de certains éléments exceptionnels sur la rentabilité. Le marché apprécie : le titre progresse d'environ 2% à Wall Street, autour des 196 USD.

RTX rapporte avoir dégagé un bénéfice net ajusté de 3,09 milliards de dollars au troisième trimestre 2026, en hausse de 34% sur un an. En données publiées, le résultat net a progressé de 35%, à 2,58 MdsUSD, bien au-delà du consensus S&P qui visait plus modestement 2,08 MdsUSD.

Le bénéfice par action (BPA) ajusté a augmenté de 33%, à 2,26 USD, dépassant lui aussi le consensus de 1,80 USD cité par Jefferies.

Cette performance intègre toutefois un effet favorable de 0,25 USD par action lié à des recouvrements de coûts au titre de l'IEEPA, la législation américaine sur les pouvoirs économiques d'urgence. Jefferies évoque ainsi des résultats "supérieurs aux attentes, mais pas totalement irréprochables". Hors cet effet, le BPA ajusté ressort néanmoins à 2,01 USD, toujours au-dessus des prévisions du marché.

Le chiffre d'affaires a atteint 24,97 MdsUSD (consensus : 24,1 MdsUSD) en progression de 11% sur un an et de 12% en données organiques.

Les trois divisions contribuent à la croissance

Dans le détail, Collins Aerospace a enregistré une hausse de 10% de ses ventes, à 8,38 MdsUSD, et un bond de 50% de son résultat opérationnel ajusté, à 1 788 millions de dollars (MUSD). Chez Pratt & Whitney, les revenus ont progressé de 10%, à 9,23 MdsUSD, et le résultat opérationnel ajusté de 29%, à 968 MUSD, grâce notamment à la vigueur des activités de maintenance des moteurs.

Enfin, Raytheon s'est distingué avec une croissance de 14% de ses ventes, à 8,03 MdsUSD, et une hausse de 32% de son résultat opérationnel ajusté, à 1 134 MUSD, portée par les programmes de défense aérienne et les missiles.

Chez Bernstein, Douglas Harned souligne que les résultats restent "solides même après neutralisation des recouvrements de coûts liés aux droits de douane". L'analyste relève notamment que la marge opérationnelle ajustée de Collins Aerospace aurait atteint 18,4% sans ces effets favorables, contre 15,7% un an plus tôt.

Pour RBC Capital Markets, la performance du groupe confirme l'intérêt de "l'exposition diversifiée du groupe" aux activités de maintenance aéronautique, aux équipements de première monte et à la défense. Jefferies souligne également la contribution des trois divisions au dépassement des attentes, au-delà des seuls effets favorables liés à l'IEEPA.

Le free cash flow a néanmoins reculé de 47% sur un an, à 2,12 MdsUSD, tout en dépassant le consensus de 1,9 MdUSD cité par RBC. Parallèlement, le carnet de commandes a atteint un record de 340 MdsUSD, dont 176 MdsUSD dans l'aéronautique commerciale et 164 MdsUSD dans la défense.

"Notre solide exécution et notre concentration sur les opérations au troisième trimestre ont permis à RTX d'enregistrer une croissance organique à deux chiffres de ses ventes dans l'aéronautique commerciale et la défense", a déclaré Chris Calio, président-directeur général du groupe.

Des objectifs annuels revus à la hausse

Fort de ces résultats, RTX a relevé ses prévisions pour 2026. Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires ajusté de 97 à 97,5 MdsUSD (contre 95 à 96 MdsUSD précédemment), et un BPA ajusté compris entre 7,65 et 7,75 USD, (contre 7,10 à 7,25 USD). L'objectif de free cash flow a également été porté à 9-9,2 MdsUSD, contre 8,5-8,75 MdsUSD auparavant.

RBC Capital Markets juge ce relèvement "supérieur aux attentes des investisseurs", même si une révision favorable était déjà anticipée.

De son côté, Jefferies relève que l'objectif de BPA ajusté a été augmenté d'environ 7% en milieu de fourchette. Les analystes indiquent qu'ils porteront désormais leur attention sur la capacité du groupe à maintenir cette dynamique en 2027, notamment grâce à la montée en cadence des programmes de missiles et à la vigueur de la maintenance aéronautique.

Au final, Jefferies affiche l'opinion la plus optimiste, avec un conseil à l'achat et un objectif de cours de 250 USD. RBC Capital Markets maintient sa recommandation "surperformance", avec une cible de 235 USD. Enfin, Bernstein conserve son avis "performance de marché", assorti d'un objectif de 214 USD.