Un soldat blessé évacué par drone aérien : l'Ukraine annonce une grande première sur le champ de bataille contre la Russie

Une vidéo montrant un soldat transporté par les airs a été diffusée par les forces armées ukrainiennes, qui font valoir une "opération inédite".

(illustration) ( AFP / ROMAN PILIPEY )

Le salut par les airs. Vidéo à l'appui, l'armée ukrainienne a indiqué avoir procédé à la première évacuation d'un soldat blessé sur le front par drone aérien. Cette prouesse illustre le "laboratoire" technologique qu'est devenu le champ de bataille ukrainien en matière de drones, qui connaissent un développement rapide depuis le début de l'invasion russe.

Selon l'unité de dronistes de la 92e brigade mécanisée, le soldat en question a été blessé sur une position où une évacuation classique était impossible en raison des mines et des drones russes. "Les spécialistes de notre compagnie ont donc pris l'initiative de réaliser une opération inédite : évacuer un militaire à l'aide d'un drone aérien", a indiqué cette unité sur Facebook.

Elle a accompagné son message d'une vidéo montrant la caméra embarquée du drone descendant vers un soldat assis dans un champ, qui s'attache avec des sangles à l'appareil avant d'être tracté dans les airs. Les images montrent aussi l'appareil: un grand drone circulaire avec plusieurs rotors à hélices.

Le constructeur du drone, Gurzuf Defence, a précisé dans un communiqué que l'opération a duré 1 heure et 14 minutes pendant laquelle l'appareil a parcouru 62 kilomètres.

Selon Kiev, il s'agit de la première évacuation documentée par drone aérien en zone de combat, où les opérations de ce genre par drones mécanisés terrestres sont courantes.

Des opérations de sauvetage civil par drone aérien ont déjà été documentées ces dernières années, notamment en Chine.

Un "dernier recours"

Pavlo Feldblum, le cofondateur de Gurzuf Defence, a cependant affirmé ne pas penser que "l'évacuation aérienne puisse devenir une pratique courante". "Les risques pour une personne blessée dans les airs sont trop élevés", a-t-il indiqué dans le communiqué, insistant sur le fait que "la voie aérienne est un dernier recours, lorsqu'il ne reste plus aucune autre chance de sauver une personne".

Les drones, dont l'utilisation a explosé, servent massivement pour les deux camps en Ukraine à frapper les positions ennemies, faire de la reconnaissance ou encore ravitailler en vivres et matériel les soldats sur le front.

Applications multiples

Une nouvelle utilisation a par ailleurs été expérimentée récemment au cours de l'opération "Vivaldi", qui a permis aux forces ukrainiennes de récupérer plus de 250km² dans l'est de l'Ukraine.

Dans ce cadre, les forces ukrainiennes ont notamment déposé des robots militaires derrière les lignes ennemies, grâce à des drones. "Les Ukrainiens ont réussi à mettre en place dans la profondeur du dispositif russe des robots de combat qui ont été héliportés par des drones aériens", a ainsi notamment expliqué le chef d'Etat major français de l'armée de Terre, lors d'une audition à la Commission Défense de l'Assemblée nationale.