RPT - ROI-La patience de la Fed risque de saper sa crédibilité : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Si la Réserve fédérale souhaite ramener l’inflation à son objectif, elle devra très certainement relever ses taux d’intérêt. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’elle le fera, ce qui constituerait une menace majeure pour sa crédibilité.

Le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, a de bonnes raisons de vouloir rester sur ses positions cette semaine. Le marché du travail se trouve actuellement dans une situation particulière, caractérisée par un faible taux de chômage mais une création d’emplois atone, tandis que les perspectives inflationnistes sont compliquées par un choc énergétique qui pourrait s’aggraver si la guerre entre les États-Unis et l’Iran se poursuit, ou s’estomper rapidement si le conflit s’apaise.

Agir sans avoir clairement signalé son intention au préalable pourrait également entraîner une volatilité indésirable sur les marchés. Les marchés n’évaluent qu’une probabilité d’un sur trois qu’une décision soit prise mercredi; un “statu quo belliciste” reste donc le scénario de base du marché.

Mais le temps ne joue pas en faveur de Warsh. Il est contraint par une inflation supérieure à l’objectif depuis plus de cinq ans, selon ses propres termes, et par des inquiétudes persistantes concernant l’indépendance de la Fed.

Lorsque le président Donald Trump a choisi le nouveau président de la Fed pour remplacer Jerome Powell, il a clairement indiqué qu’il privilégiait une baisse des taux d’intérêt. Warsh s’est donné beaucoup de mal pour renforcer ses références en matière de lutte contre l’inflation depuis qu’il a pris les rênes il y a deux mois, insistant à plusieurs reprises sur le fait que la stabilité des prix était sa priorité.

Lors de sa première conférence de presse en tant que président de la Fed après une réunion, le mois dernier, Warsh a déclaré aux journalistes que l’engagement de la Fed à atteindre son objectif d’inflation de 2 % était “fort, unanime et sans ambiguïté”. Lors de son audition devant les législateurs il y a deux semaines, il a déclaré que ces 63 mois consécutifs d’inflation supérieure à l’objectif avaient constitué un fardeau pour les citoyens et les entreprises américains, fardeau que sa Fed s’apprêtait à lever. “Cela signifie que nous avons besoin d’un changement de cap en matière de politique monétaire et que nous devons repenser nos pratiques.”

Si l'on en croit ses propos, la Fed devrait probablement relever ses taux mercredi, compte tenu du niveau actuel de l'inflation, de la montée des pressions sur les prix et de l'orientation des rendements obligataires. Après tout, la décision de Warsh de supprimer les “indications prospectives” signifie que toutes les réunions de politique monétaire sont, en théorie, des réunions “en direct”.

Pourtant, la banque centrale devrait rester en pause cette semaine – ce qui soulève des questions quant à la crédibilité de la Fed.

“PENSÉE MAGIQUE”

Warsh a un atout en sa faveur: il est nouveau à ce poste. Cela devrait lui accorder une modeste période de grâce avant que les discussions sur sa crédibilité ne s’intensifient véritablement. Mais il ne pourra pas se contenter de tenir des propos fermes sur l’inflation sans agir indéfiniment.

“La crédibilité est davantage en jeu si l’on ne relève pas les taux que si on les relève. Les paroles ne coûtent rien”, explique Joe Lavorgna, économiste en chef pour les États-Unis chez SMBC Group et ancien responsable du Trésor sous Trump.

Les économistes de Bank of America partagent cet avis. Ils estiment que si la Fed maintient ses taux inchangés mercredi, les marchés pourraient complètement écarter les anticipations actuelles de resserrement – environ 60 points de base au cours de l’année à venir – de la trajectoire implicite des taux. Un statu quo mercredi qui déclencherait une réévaluation aussi spectaculaire reviendrait en substance à un assouplissement. Que penserait-on de la crédibilité de Warsh si la Fed créait une telle surprise “accommodante” cette semaine, s’interrogent-ils?

Les prévisions d’inflation médianes de la Fed elle-même, issues des projections économiques de ses experts du mois dernier (SEP) – auxquelles Warsh n’accorde pas beaucoup de crédit – montrent que l’inflation ne devrait pas revenir à son objectif avant 2028 au plus tôt. Pour y parvenir, une politique monétaire plus restrictive sera nécessaire par rapport à ce que les responsables avaient envisagé il y a seulement trois mois. L'assouplissement de 50 points de base prévu dans les SEP de mars a été supprimé en juin, reflétant l'apaisement supposé du choc énergétique à la suite de l'annonce de l'accord de paix provisoire entre les États-Unis et l'Iran en avril.

Cependant, depuis lors, le conflit au Moyen-Orient a repris de plus belle, et les cours du pétrole ont bondi de près de 40 % par rapport à leur plus bas niveau du 2 juillet. L'apaisement des tensions observé cette semaine semble davantage constituer une pause qu'un véritable signe qu'une résolution durable est imminente.

Les contrats à terme sur les taux ne sont peut-être pas dans le rouge, mais le marché obligataire envoie un signal clair indiquant que la Fed devrait réagir. L'écart entre le rendement des bons du Trésor à deux ans et le taux directeur des fonds fédéraux s'est creusé pour atteindre 70 points de base, son plus haut niveau depuis novembre 2022.

Lavorgna, du groupe SMBC, estime qu’il est “utopique” de croire que l’inflation reviendra à 2 % sans que la Fed ne resserre sa politique monétaire. Il souligne qu’au cours des 70 dernières années, il n’y a eu que six cas où l’inflation sous-jacente a baissé de 0,9 point de pourcentage ou plus d’une année sur l’autre, et que, à chaque fois, la Fed menait une politique de resserrement.

Les propos de Lavorgna font écho à une citation mémorable du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, prononcée au début du mois: “Se contenter de fixer l’inflation d’un regard sévère jusqu’à ce qu’elle fonde sous notre regard foudroyant n’est pas une option.”

On pourrait faire valoir que la Fed “fixe” l’inflation depuis trois ans, sa dernière hausse des taux remontant à juillet 2023. Si Warsh souhaite restaurer la crédibilité de la Fed en matière de lutte contre l’inflation, encourager ses collègues à voter en faveur d’une hausse mercredi serait un bon début.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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