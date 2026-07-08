RPT - MISE À JOUR 2-Un méthanier qatari attend son sauvetage au large d'Oman après avoir été touché par un projectile

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* Un méthanier attend son sauvetage, un remorqueur se trouve à proximité

* Les attaques contre trois navires-citernes ont déclenché des frappes aériennes américaines

* Risques croissants dans le détroit d’Ormuz

* Certains navires-citernes font demi-tour et interrompent leur traversée du détroit

* Le risque d’explosion est faible si les citernes ne sont pas percées

par Jonathan Saul, Marwa Rashad et Andrew Mills

Un méthanier qatari est resté immobilisé au large d’Oman mercredi après qu’un projectile a provoqué un incendie dans sa salle des machines, bien que des sources du secteur aient indiqué que la cargaison du navire semblait intacte et que le risque d’explosion était faible pour l’instant. Les attaques contre les navires-citernes ont poussé Washington à révoquer une licence autorisant l’Iran à vendre du pétrole et les forces américaines à frapper des cibles iraniennes dans la nuit. Le président Donald Trump a déclaré mercredi qu’un accord provisoire visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran était « terminé », des propos qui ont entraîné une hausse de 5% des cours mondiaux du pétrole.

L’armée américaine a également indiqué que deux autres pétroliers avaient été pris pour cible par l’Iran ces derniers jours.

Le directeur de l’agence des Nations unies chargée du transport maritime a condamné les attaques perpétrées au cours des dernières 48 heures et a exhorté les parties à autoriser l’évacuation des navires bloqués. Au moins quatre pétroliers et méthaniers ont fait demi-tour après avoir tenté de traverser le détroit, selon les données de suivi des navires publiées mercredi. Les méthaniers comptent parmi les navires les plus exposés à des risques dans la région en raison de la grande valeur des navires et de leurs cargaisons.

RISQUE D’EXPLOSION D’UN NAVIRE-CITERNE Le méthanier qatari Al Rekayyat, chargé de gaz naturel liquéfié, a été touché sur son flanc bâbord dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué une source, tandis qu’une autre source informée du dossier a précisé que le navire risquait d’exploser en raison d’un incendie dans sa salle des machines.

Les efforts se poursuivent pour éteindre l’incendie, a déclaré à Reuters une source du secteur proche du dossier. L’ensemble de l’équipage a été évacué en toute sécurité. Le GNL stocké dans les citernes du navire reste intact et aucune de ces citernes n’a été endommagée, a précisé la source du secteur.

Une autre source du secteur a estimé que, tant que le navire ne faisait pas l’objet d’une nouvelle attaque, il était susceptible de rester dans son état actuel et de ne pas exploser.

"Une brèche dans une citerne principale serait catastrophique", a ajouté cette deuxième source du secteur.

Deux navires — un remorqueur et un navire de service distinct — se trouvent actuellement à proximité du méthanier, qui est situé près de l’entrée du détroit d’Ormuz et à proximité des côtes d’Oman, selon les données de suivi des navires fournies par LSEG et MarineTraffic.

Nakilat, également connue sous le nom de Qatar Gas Transport Company Ltd, propriétaire du méthanier Al Rekayyat, n’a pas répondu à une demande de commentaire, pas plus que QatarEnergy.

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a déclaré mardi que l’Iran portait l’entière responsabilité juridique de cette attaque et a convoqué l’ambassadeur adjoint iranien pour protester contre le fait que le méthanier ait été pris pour cible. C’est la première fois qu’un navire transportant du GNL en provenance du Qatar, qui joue un rôle de médiateur dans les négociations entre les États-Unis et l’Iran, est pris pour cible depuis le début du conflit iranien le 28 février.

NIVEAU DE MENACE "GRAVE" DÉCLARÉ DANS LE DÉTROIT Le Centre d’information maritime conjoint, dirigé par la marine américaine, a relevé mardi le niveau de menace pour le transit dans le détroit, le faisant passer de "substantiel" à "grave" à la suite des attaques contre l’Al Rekayyat et les deux autres navires-citernes.

L’un des deux autres navires pris pour cible était le superpétrolier Wedyan, battant pavillon saoudien. Son exploitant, la société saoudienne Bahri, a déclaré mercredi que le navire avait été "impliqué dans un incident" alors qu’il traversait le détroit le 7 juillet, ajoutant que le pétrolier était "en état de navigabilité", que sa cargaison était en sécurité et qu’aucun membre d’équipage n’avait été blessé.

L’autre pétrolier visé était le superpétrolier "Cyprus Prosperity", battant pavillon libérien.

L’Organisation maritime internationale (OMI) a déclaré que les traversées du détroit d’Ormuz devaient être évitées "tant que la sécurité et la sûreté des équipages ne peuvent être garanties".

"Aucun marin ne devrait avoir à risquer sa vie simplement pour faire son travail", a déclaré le secrétaire général de l’OMI, Arsenio Dominguez, dans un communiqué. Une initiative de l’OMI visant à évacuer des centaines de navires bloqués et des milliers de marins a été suspendue fin juin en raison d’une précédente attaque contre un navire par l’Iran.

Selon une analyse de Kpler, environ 14 méthaniers étaient au mouillage mercredi au large du terminal de Ras Laffan, au Qatar, tandis qu’un navire, l’Umm Al Amad, était en cours de chargement au terminal.

Seuls quatre navires-citernes ont traversé le détroit aux premières heures de mercredi, contre une moyenne de 34 navires la semaine dernière et de 22 mardi, comme l’a montré une autre analyse de Kpler.

Ces transits restent inférieurs au trafic quotidien moyen de 125 à 140 navires enregistré avant le début du conflit avec l’Iran, le 28 février.

"Les attaques contre trois pétroliers confirment malheureusement ce que nous avons souligné à maintes reprises: le passage du détroit d’Ormuz n’est ni sûr ni libre tant qu’il n’y a pas d’accord de paix permanent", a déclaré Peter Sand, analyste en chef de la plateforme de tarification du fret Xeneta.