RPT-Les examens sur Navalny pointent vers un empoisonnement - hôpital

BERLIN, 24 août (Reuters) - Les examens pratiqués sur Alexeï Navalny ont fourni des signes d'empoisonnement, a déclaré lundi l'hôpital de la Charité à Berlin, où l'opposant au président russe Vladimir Poutine a été transféré. "L'équipe de médecins a examiné le patient en détail après son arrivée. Les conclusions cliniques indiquent un empoisonnement par une substance du groupe de substances actives appelées inhibiteurs de cholinestérases", a déclaré l'hôpital dans un communiqué. Alexeï Navalny a fait un malaise jeudi dans un avion qui a atterri en urgence en Sibérie. Il a été transféré deux jours plus tard en Allemagne. Ses partisans affirment qu'il a été empoisonné mais les autorités russes disent ne pas disposer de preuves en ce sens. (Michael Nienaber version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

