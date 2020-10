Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Israël envoie une délégation à Bahreïn pour formaliser leurs liens diplomatiques Reuters • 18/10/2020 à 06:39









(mastic titre) JERUSALEM, 18 octobre (Reuters) - Israël envoie dimanche une délégation à Bahreïn pour formaliser des liens diplomatiques naissants, un mois après la signature sous l'égide des Etats-Unis d'un accord de normalisation de leurs relations, alors que Washington cherche à élargir la coopération dans le Golfe face à l'influence de l'Iran. La délégation israélienne, menée par le conseiller à la sécurité nationale Meir Ben-Shabbat, sera accompagnée par le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, dont les services ont indiqué qu'il avait pour mission d'"accroître la coopération économique" entre Israël, Bahreïn et les Emirats arabes unis, signataires eux aussi des accords historiques de septembre. Un représentant impliqué dans les préparatifs de la visite a indiqué qu'Israël et Bahreïn allaient signer un communiqué commun valorisant leurs relations, afin d'établir formellement des liens diplomatiques après la déclaration en ce sens signée lors d'une cérémonie le 15 septembre à Washington. (Dan Williams; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.