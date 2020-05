Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Air France-Ben Smith a raison d'aborder la question de l'emploi, juge Jean-Baptiste Djebbari Reuters • 07/05/2020 à 08:51









(Précise que Jean-Baptiste Djebbari s'exprimait sur France 2) PARIS, 7 mai (Reuters) - Ben Smith, directeur général d'Air France-KLM AIRF.PA , a raison de poser le problème de l'emploi "de manière lucide" chez Air France, a jugé jeudi le secrétaire d'Etat français aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, interrogé sur France 2. Dans un entretien à Reuters, le patron du groupe aérien a annoncé son intention d'entamer des discussions avec les syndicats sur une éventuelle réduction des effectifs chez Air France, en raison de la crise du coronavirus. "Je suis convaincu que Ben Smith saura mener cette discussion de façon responsable", a ajouté Jean-Baptiste Djebbari. (Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.52%