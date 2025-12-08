 Aller au contenu principal
Royaume-Uni : TotalEnergies fusionne ses activités amont avec Neo Next
information fournie par AOF 08/12/2025 à 11:44

(AOF) - TotalEnergies (-1,08%, à 55,79 euros) a signé un accord avec Neo Next Energy Limited. Celui-ci prévoit que les activités amont de la compagnie pétrolière au Royaume-Uni seront fusionnées avec Neo Next. Avec une participation de 47,5%, TotalEnergies deviendra l’actionnaire principal de la nouvelle entité élargie Neo Next qui sera renommée Neo Next+. Après la finalisation de la transaction, Neo Next+ sera détenue conjointement par TotalEnergies (47,5%), HitecVision (28,875%) et Repsol UK (23,625%).

"Le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz au Royaume-Uni"

En outre, Neo Next+ sera dotée d'un large portefeuille d'actifs diversifié comprenant notamment les intérêts de Neo Energy et de Repsol UK dans le complexe Elgin/Franklin ainsi que dans les champs Penguins, Mariner, Shearwater et Culzean. Il sera enrichi par les actifs amont de TotalEnergies au Royaume-Uni, notamment ses intérêts dans le complexe Elgin/Franklin et les champs Alwyn North, Dunbar et Culzean.

Avec TotalEnergies comme principal actionnaire, Neo Next+ deviendra le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz au Royaume-Uni, avec une production supérieure à 250 000 barils équivalent pétrole par jour en 2026. "L'entreprise sera idéalement positionnée pour maximiser la valeur de son portefeuille, générer une rentabilité élevée et garantir un avenir durable et résilient à long terme pour ses activités oil & gas", souligne le géant pétrolier mondial dans un communiqué , sur cette fusion.

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l'approbation du régulateur et est attendue durant le premier semestre 2026.

"L'attention constante de TotalEnergies de mener des opérations à bas coûts et faibles émissions sera déterminant pour générer des économies d'échelle au sein du nouveau portefeuille de Neo Next+, ce qui renforcera la génération de cash-flow de la société dès la clôture de l'opération", a commenté Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.

Commentant cette opération, RBC souligne que "cette annonce s'inscrit dans la continuité de la tendance observée ces dernières années chez les grandes entreprises en mer du Nord britannique, après l'accord de Repsol en mars et l'accord conclu en décembre 2024 entre Shell et Equinor visant à regrouper leurs actifs offshore pétroliers et gaziers au Royaume-Uni".

La banque canadienne fait surtout savoir que "si les entreprises chercheront à accroître les efficacités opérationnelles et à réduire les coûts, l'un des principaux perdants est ici le HMRC (l'administration fiscale du Royaume-Uni). Les entités combinées devraient en effet payer moins d'impôts au gouvernement britannique qu'elles ne l'auraient fait séparément.

Cette tendance a été relevée dans les prévisions de l'Office for Budget Responsibility (OBR = organisme public non ministériel financé par le Trésor britannique, qui fournit des prévisions économiques indépendantes ainsi qu'une analyse indépendante des finances publiques), les révisions récentes à la baisse des recettes fiscales étant attribuées à la fusion de 'tax pools' (réservoirs/assiettes fiscales).

Début de la négociation de ses actions ordinaires sur le NYSE

En parallèle de cette transaction, ce lundi, TotalEnergies a annoncé le début ce jour de la cotation de ses actions ordinaires sur le New York Stock Exchange (NYSE) en remplacement de ses American Depositary Receipts (ADR).

Ces actions ordinaires sont négociées sous le même ticker " TTE " que celui sur Euronext et que l'ancien ticker des ADR. Cette cotation à New York permet désormais aux titres du géant pétrogazier français d'être échangés en continu à Paris et sur la place boursière américaine.

Le 30 octobre dernier, la société avait annoncé la résiliation de son programme d'ADR et la conversion des ADR en actions ordinaires, chaque ADR étant échangeable contre une action ordinaire cotée sur le NYSE.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

REPSOL
15,5550 EUR Sibe +0,29%
REPSOL
16,3250 EUR Sibe +0,09%
TOTALENERGIES
56,0000 EUR Euronext Paris -0,71%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/12/2025 à 11:44:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

