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Royaume-Uni : le secteur privé se contracte en mai (PMI)
information fournie par AOF 03/06/2026 à 10:37

(Zonebourse.com) - Le secteur privé britannique s'est légèrement contracté le mois dernier, à en croire l'indice PMI composite de l'activité globale, qui est ressorti à 49,7, un plus bas depuis avril 2025, à comparer à 52,6 en avril.

Pour rappel, le seuil de 50 marque la frontière entre expansion et contraction de l'activité selon la terminologie des indices PMI : plus l'indice est bas en dessous de ce seuil, plus la contraction de l'activité est forte.

Concernant le seul secteur des services, l'indice PMI s'est établi à 49,3 en mai, après 52,7 le mois précédent, traduisant ainsi une contraction de l'activité de ce secteur et ce, pour la première fois depuis avril 2025.

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