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Royaume-Uni : la production industrielle stagne en avril
information fournie par AOF 12/06/2026 à 08:10

(Zonebourse.com) - Après une baisse de 0,2% en mars et une augmentation de 0,3% en février, la production industrielle britannique a stagné en avril 2026 en rythme séquentiel, selon l'Office national des statistiques (ONS).

Dans le détail, les progressions de la production manufacturière ( 0,4%) et de "l'exploitation minière et des carrières" ( 2,5%) ont été contrebalancées par des reculs de "l'électricité et le gaz" (-3,2%) et de "l'approvisionnement en eau et l'assainissement" (-0,5%).

Toujours en avril, le déficit commercial du Royaume-Uni est resté stable d'un mois sur l'autre, à 21 MdsGBP, du fait d'une augmentation de 2,6% des exportations à 33,1 MdsGBP, qui a compensé une hausse de 1,5% des importations à 54,1 MdsGBP.

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