Royaume-Uni : la production industrielle augmente encore en août

(Zonebourse.com) - La production industrielle du Royaume-Uni a augmenté de 0,8% en août par rapport au mois précédent, après une hausse de 0,3% en juillet et une baisse de 0,2% en juin, selon les données de l'Office national des statistiques (ONS).

Dans le détail, les hausses enregistrées dans l'industrie manufacturière proprement dite ( 1,2%) et dans les "mines et carrières" ( 1,4%) ont largement compensé le repli observé dans "l'eau et l'assainissement" (-1,2%), tandis que le secteur de "l'électricité et du gaz" a connu une quasi-stagnation ( 0,1%).

Par ailleurs, l'ONS fait état d'un léger recul du déficit commercial britannique en août, de 0,2 MdGBP, pour s'établir à 19,8 MdsGBP, la diminution des importations (-1,3 MdGBP, à 54,2 MdsGBP) ayant plus que compensé celle des exportations (-1,1 MdGBP, à 34,4 MdsGBP).

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