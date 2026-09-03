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Royaume-Uni : la croissance du secteur privé accélère un peu en août (PMI)
information fournie par AOF 03/09/2026 à 13:40
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(Zonebourse.com) - La croissance du secteur privé britannique s'est légèrement accélérée en août, au vu de l'indice PMI composite de S&P Global, qui s'est établi à 52,5, en hausse par rapport aux 52,2 points enregistrés en juillet, se maintenant ainsi au-dessus du seuil de neutralité de 50,0 pour le 2e mois consécutif.

Bien qu'elle témoigne d'un rythme d'expansion modéré, cette dernière valeur est la plus élevée depuis le mois d'avril. Les données d'août ont révélé une accélération de la croissance de la production dans les services, tandis que la production manufacturière a progressé à son rythme le plus faible depuis quatre mois.

S&P Global note que les coûts moyens supportés par les entreprises du secteur privé ont augmenté à un rythme soutenu et accéléré en août, sous l'effet d'une inflation plus marquée des prix des intrants chez les prestataires de services.

Parallèlement, les perspectives d'activité se sont améliorées pour atteindre leur plus haut niveau depuis février. Un regain d'optimisme a été observé tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services au cours du mois d'août.

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