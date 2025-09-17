 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Royaume-Uni : l'inflation annuelle reste stable en août
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 09:12

L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est ressorti en augmentation de 3,8% sur un an en août 2025, soit le même taux annuel que celui observé le mois précédent, selon l'office national de statistiques.

Toutefois, hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent n'a augmenté que de 3,6% sur un an le mois dernier, après 3,8% en juillet. Le taux annuel de l'IPC des biens est passé de 2,7 à 2,8%, mais celui des services a reculé de 5 à 4,7%.

'Les tarifs aériens ont contribué le plus à la baisse à la variation mensuelle du taux annuel ; les restaurants et les hôtels, ainsi que les carburants ont apporté d'importantes contributions à la hausse, partiellement compensées', précise l'ONS.

