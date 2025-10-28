 Aller au contenu principal
Royal Caribbean revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 11:36

Royal Caribbean RCL.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel, pariant sur une forte demande pour ses vacances en croisière et des dépenses élevées des clients à bord.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour l'exercice 2025 de 15,58 à 15,63 dollars, contre une prévision antérieure de 15,41 à 15,55 dollars.

