Royal Caribbean revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Royal Caribbean RCL.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel, pariant sur une forte demande pour ses vacances en croisière et des dépenses élevées des clients à bord.
La société prévoit un bénéfice ajusté pour l'exercice 2025 de 15,58 à 15,63 dollars, contre une prévision antérieure de 15,41 à 15,55 dollars.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer