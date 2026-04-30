Royal Caribbean en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels

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30 avril - ** L'action de l'opérateur de croisières Royal Caribbean RCL.N progresse d'environ 6 % à 269,82 $ en pré-ouverture

** La société affiche un bénéfice ajusté de 3,60 dollars par action au premier trimestre, selon les données compilées par LSEG, dépassant ainsi les estimations de 3,19 dollars par action

** Les actions de ses concurrents Norwegian Cruise Line

NCLH.N et Carnival CCL.N progressent également d'environ 2 %

** Cependant, RCL revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel, indiquant que la flambée des coûts du carburant liée aux tensions persistantes au Moyen-Orient pèse sur ses marges

** La société prévoit des coûts annuels de carburant, sur la base des prix actuels à la pompe et nets des opérations de couverture, d'environ 1,3 milliard de dollars, soit 0,62 dollar par action, un chiffre supérieur aux prévisions précédentes

** Les réservations ont ralenti en mars et début avril pour les itinéraires en Méditerranée et sur la côte ouest du Mexique en raison de l'évolution de la situation géopolitique, mais elles se sont désormais redressées et progressent actuellement à un rythme plus soutenu qu'à la même période l'année dernière, indique la société

** À la clôture d'hier, RCL a reculé d'environ 9 % depuis le début de l'année, tandis que NCLH et CCL ont chuté respectivement d'environ 20 % et 16 %