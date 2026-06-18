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ROUPIE INDIENNE-La roupie indienne devrait reculer après que la position restrictive inattendue de la Fed a ouvert la voie à une hausse des taux
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 04:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nimesh Vora

La roupie indienne devrait s'ouvrir en baisse jeudi après qu'une prise de position surprise et restrictive de la Réserve fédérale américaine a renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt dans le courant de l'année.

La roupie INR=IN devrait s'ouvrir jeudi dans une fourchette comprise entre 94,70 et 94,75, ont indiqué les traders, après s'être stabilisée à 94,5250 lors de la séance précédente. Les responsables de la Fed ont adopté mercredi soir un ton plus « hawkish » que prévu, neuf des dix-huit membres anticipant au moins une hausse des taux en 2026. Les économistes s’attendaient à un nombre bien inférieur, Goldman Sachs estimant quant à lui qu’environ trois membres signaleraient une hausse.

Goldman Sachs a également attiré l’attention sur les perspectives d’inflation de la Fed, soulignant que la prévision médiane pour l’inflation PCE sous-jacente en 2027 (T4/T4) était fixée à 2,5 %, soit un niveau supérieur à son estimation de 2,3 %.

Cette réunion accroît le risque de hausses des taux d’intérêt plus tard dans l’année, a indiqué la banque dans une note. Toutefois, son scénario de base reste pour l’instant que la Fed maintiendra son taux directeur inchangé cette année.

« Nous pensons que la plupart des membres du Comité de politique monétaire de la Fed sont toujours favorables au maintien du taux directeur inchangé et que les participants ont, pour l’instant, accueilli avec prudence les informations concernant l’accord avec l’Iran et la réouverture du détroit d’Ormuz », a-t-elle précisé.

En réaction, le rendement des obligations américaines à deux ans a bondi de 12 points de base, les actions ont chuté et le dollar s’est raffermi. La solidité des données américaines a renforcé le ton « hawkish » sous-jacent concernant les taux.

Les ventes au détail ont bondi de 0,9 % en glissement mensuel en mai, contre 0,5 % attendu. Les ventes de logements en attente ont progressé de 3,8 % en glissement mensuel, dépassant toutes les estimations.

Ces chiffres ont souligné la résilience de l’économie américaine et font suite à un troisième mois consécutif de forte croissance de l’emploi.

« Pour la première fois depuis longtemps, ce n’est plus le pétrole qui influence la roupie », a déclaré un trader sur le marché des changes dans une banque du secteur privé.

« Il est difficile d’évaluer dans quelle mesure cette réévaluation de la Fed se concrétisera. »

Les cours du pétrole ont poursuivi leur tendance à la baisse après que les États-Unis et l’Iran ont conclu un accord provisoire visant à mettre fin au conflit, à rouvrir le détroit d’Ormuz et à résoudre ce qui avait constitué la plus grave perturbation de l’approvisionnement énergétique de l’histoire.

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