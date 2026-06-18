Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RENAULT RENA.PA a annoncé mercredi soir avoir pris la pleine propriété de Flexis après avoir obtenu l'ensemble des autorisations réglementaires nécessaires afin d'acquérir les participations de Volvo Group et de CMA CGM Group.

* AIR FRANCE - KLM AIRF.PA a annoncé mercredi avoir signé une nouvelle ligne de crédit multi-usages de 1,0 milliard d'euros avec un syndicat de 12 banques internationales.

* DERICHEBOURG DBG.PA a annoncé mercredi que sa filiale Derichebourg Environnement avait remporté quatre marchés de collecte de déchets sur le territoire Boucle Nord de Seine.

* OVHCLOUD OVH.PA prévoit de former des modèles d'IA de pointe, a déclaré mercredi à Reuters son directeur général lors du salon VivaTech qui se tient à Paris, positionnant ainsi l'entreprise comme un concurrent européen potentiel de Mistral.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N42K1GH

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)