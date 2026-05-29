Roumanie-Un drone russe s'écrase sur un immeuble, Bucarest appelle à "une réponse ferme"

(Actualisé avec Zelensky, précisions sur l'incident)

par George Calin, Luiza Ilie et Jekaterina Golubkova

La Roumanie, pays membre de l'Otan et de l'Union européenne, a appelé vendredi à "une réponse ferme" de la communauté internationale après qu'un drone s'est écrasé sur un immeuble résidentiel de Galati lors d'une attaque russe contre l'Ukraine voisine, faisant deux blessés légers.

La Roumanie partage une frontière de 650 km avec l'Ukraine. Galati est une ville portuaire située sur la rive gauche du Danube, près de la frontière ukrainienne. Des drones russes sont entrés dans l'espace aérien roumain à 28 reprises depuis que Moscou a commencé à attaquer les ports ukrainiens sur le Danube, selon le ministère roumain de la Défense.

Plusieurs pays européens et l'Otan ont assuré Bucarest de leur soutien à la suite de l'incident, sans toutefois annoncer de mesures concrètes.

Le président Nicușor Dan a déclaré sur X que la Roumanie n'accepterait pas que la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine affecte ses citoyens.

"Le caractère inédit de cet événement exige une réponse ferme, coordonnée et proportionnée - au niveau national, des alliés et à l'international", a-t-il ajouté.

La cheffe de la diplomatie roumaine, Oana Toiu, a estimé sur X que l'incident survenu durant la nuit de jeudi à vendredi constituait une "escalade grave et irresponsable" de la part de Moscou.

"La Roumanie prendra les mesures diplomatiques nécessaires en réponse à cette grave violation du droit international et de son espace aérien", a-t-elle écrit, précisant avoir convoqué l'ambassadeur de Russie et ajoutant que Bucarest avait informé les Alliés et le secrétaire général de l'Otan des circonstances de l'incident et demandé "des mesures pour accélérer le transfert de capacités anti-drones vers la Roumanie".

Moscou n'a pas réagi dans l'immédiat.

"UN DANGER POUR NOUS TOUS"

Les autorités ontindiqué qu'un incendie, par la suite éteint, s'était déclaré dans un immeuble de dix étages frappé par le drone, entraînant l'évacuation de quelque 70 habitants.

Une femme et un enfant ont été légèrement blessés, a précisé le ministère roumain de la Défense. Des photos des lieux montrent des traces de feu sur le toit de l'immeuble, les autorités indiquant que le drone a explosé lors de l'impact et déclenché un incendie dans un appartement du dernier étage.

Par ailleurs, un drone qui ne transportait pas d'explosifs a été trouvé dans le comté de Maramures, dans le nord-est de la Roumanie, et la zone a été sécurisée, a rapporté jeudi soir la chaîne de télévision publique TVR, citant les autorités locales.

C'est la première fois qu'un drone touche une zone densément peuplée en Roumanie et que des blessés sont signalés. L'incident devrait raviver les tensions sur le flanc est de l'Otan, alors que les alliés de l'Ukraine craignent de voir le conflit s'étendre au-delà de ses frontières.

"Le comportement irresponsable de la Russie est un danger pour nous tous", a écrit sur X le secrétaire général de l'alliance transatlantique, Mark Rutte.

"La nuit dernière a une fois de plus montré que les conséquences de leur guerre d'agression illégale ne s'arrêtent pas à la frontière", a-t-il ajouté, assurant que l'Otan était "prête à défendre chaque centimètre du territoire des Alliés" et continuerait de renforcer ses propres capacités de dissuasion et sa défense, y compris contre les drones.

L'Ukraine soutiendra la Roumanie "par tous les moyens nécessaires", a écrit sur X le président Volodimir Zelensky, ajoutant que Kyiv comptait sur de nouvelles sanctions "véritablement fortes" de l'UE "pour faire sentir à la Russie que ses frappes entraînent des pertes importantes pour elle-même".

"UNE NOUVELLE LIGNE ROUGE"

Le ministère roumain de la Défense a indiqué avoir fait décoller deux avions de chasse F-16 et un hélicoptère militaire pour un vol de surveillance, précisant que les pilotes avaient reçu l'autorisation d'abattre des drones. Les habitants des départements frontaliers de Braila, Galați et Tulcea ont été invités à se mettre à l'abri.

Le général de brigade roumain Gheorghe Maxim a expliqué lors d'une conférence de presse que le drone était resté quatre minutes dans l'espace aérien roumain en volant à basse altitude, ce qui a compliqué sa détection par radar. Le système anti-drone américain Merops est opérationnel en Roumanie, mais il aurait été trop risqué de l'utiliser en ville, a-t-il ajouté.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a accusé sur X la Russie d'avoir "franchi une nouvelle ligne rouge", promettant que l'UE continuerait d'accroître la pression sur Moscou, tandis que la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, dénonçait "une violation flagrante et grave de la souveraineté de la Roumanie et de l'espace aérien européen".

Evoquant "un acte irresponsable" de la Russie, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a pour sa part souligné sur France Inter que 1.500 militaires français participaient en Roumanie à la défense de l'Est de l'Europe et de l'alliance transatlantique.

DES NAVIRES FRAPPÉS PAR DES DRONES RUSSES EN MER NOIRE

"Ça veut dire que l'Otan a toute une palette de réponses possibles, et donc si la sécurité d'un pays de l'Otan est engagée, la réponse peut être dévastatrice", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il demanderait des explications à l'ambassadeur de la Russie en France, convoqué vendredi matin au Quai d'Orsay.

La marine ukrainienne a par ailleurs annoncé vendredi que des drones russes avaient frappé un cargo naviguant vers la Turquie depuis la région d'Odessa en Ukraine, provoquant l'évacuation de deux membres d'équipage. Ce navire battant pavillon du Vanuatu était chargé de marchandises au moment de l'attaque, a ajouté la marine sur Telegram, sans fournir davantage de précisions.

Le vice-Premier ministre ukrainien, Oleksii Kouleba, a ensuite écrit sur Telegram que trois navires marchands battant pavillon étranger avaient été attaqués par des drones russes jeudi soir et dans la nuit alors qu'ils naviguaient le long du corridor maritime d'exportation de l'Ukraine en mer Noire.

Les autorités du sud de l'Ukraine ont également indiqué que le port d'Izmaïl, dans la région d'Odessa, avait été attaqué par plusieurs drones tôt vendredi. Situé près de la frontière roumaine, Izmaïl abrite le plus grand port ukrainien sur le Danube et constitue une cible stratégique.

(George Calin à Galati et Luiza Ilie à Bucharest, avec Jekaterina Golubkova à Tokyo, Alan Charlish et Pawel Florkiewicz à Varsovie, Yuliia Dysa à Kyiv ; version française Camille Raynaud et Benjamin Mallet, édité par Tangi Salaün et Sophie Louet)