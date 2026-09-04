Rothschild & Co AM recrute un gérant de La Française AM









Julien Dapsens vient de rejoindre l’équipe de gestion en architecture ouverte de Rothschild & Co Asset Management en tant que gérant, annonce-t-il sur LinkedIn. L’intéressé vient de La Française Asset Management où il a travaillé quatre ans en tant que responsable de la sélection de fonds et de la gestion pilotée. Avant cela, il était gérant chez Platinium Gestion.



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